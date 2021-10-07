События в сфере макроэкономики и бизнеса 7 октября
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 7 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|СNY
|Китай — Национальный день — выходной на Шанхайской фондовой бирже
|4:00
|JPY
|Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (сентябрь)
|0,8%
|1,7% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (сентябрь)
|7,2%
|7,4% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Объём промышленного производства (м/м) (август)
|1,3%
|-4% (факт)
|11:30
|GBP
|Великобритания — Производительность труда (2кв2021)
|0,9%
|11:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона
|11:30
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, главного экономиста Филиппа Лейна
|12:00
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,326%
|12:00
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 15-летних облигаций
|0,366%
|12:00
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 50-летних облигаций
|1,307%
|14:00
|EUR
|Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух
|14:30
|EUR
|Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|362 тыс
|348 тыс
|15:40
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|16:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер
|16:00
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, главного экономиста Филиппа Лейна
|16:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|17:00
|CAD
|Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (сентябрь)
|66
|18:45
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, главного экономиста Филиппа Лейна
|19:00
|CAD
|Канада — Выступление Главы Банка Канады Тифа Маклема
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за сентябрь 2021
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 01.10)
|617,9 млрд долл (на 24.09)
|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Совкомфлот — День инвестора (в формате онлайн, http://деньинвестора.рф)
|RUB
|Квадра — СД (согласие на сделку с заинтересованностью)
|RUB
|РусГидро — СД (отчет о промежуточных итогах исполнения бизнес-плана за 2021 с учетом факт. итогов 1П2021)
https://1prime.ru/experts/20211007/834897309.html