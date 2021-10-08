МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Европейский фондовый рынок показал в четверг наиболее сильный рост за день с июля, так как снижение цен на нефть и газ дало облегчение инвесторам, обеспокоенным ростом инфляции. В то время как позитивные данные по прибыли укрепили оптимистичное настроение. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 увеличился на 1,6%, немецкий DAX вырос на 1,85%, французский CAC 40 прибавил 1,65%, британский FTSE 100 увеличился на 1,17%.

Объем промышленного производства в Германии в августе сократился больше, чем ожидалось. Данные показали снижение производства на 4% в месячном исчислении после увеличения на 1,3% в июле, что значительно хуже, чем прогноз снижения на 0,4%.

Американский фондовый рынок также продемонстрировал положительную динамику. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq увеличился на 1,05%, Dow прибавил 0,98%, а S&P500 вырос на 0,83%.

Основные фондовые индексы США выросли в четверг после того, как лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что законодатели достигли соглашения о краткосрочном продлении лимита долга, что потенциально может отсрочить дефолт правительства на пару месяцев. В то время как Сенат все еще должен проголосовать по сделке, инвесторы, похоже, перестали считать потолок долга препятствием для дальнейшего роста.

Все три индекса выросли как минимум на 0,6% за последние четыре торговых дня. Это знаменует собой полное восстановление после потерь понедельника, когда на рынке произошла распродажа акций Facebook и акций других крупных технологических компаний.

Акции горнодобывающей компании Freeport-McMoRan выросли более чем на 8% и стали самыми прибыльными в индексе S&P 500. Скачок акций происходит на фоне широкого ралли рынка в четверг и резкого роста цен на медь.

Бумаги Levi Strauss & Co подскочили на 8,4% после отчета о прибылях компании. Прибыль компании в третьем финансовом квартале составила $0,48 на акцию по сравнению с прогнозом в $0,37. Выручка также превзошла ожидания аналитиков, так как потребительский спрос вырос во время сезона возвращения в школу, и покупатели хотели запастись последними тенденциями джинсовой одежды.

Котирующиеся в США китайские акции Alibaba, Baidu, JD.com выросли после того, как президент Джо Байден и президент Си Цзиньпин объявили, что проведут свой первый саммит до конца 2021 года. Alibaba и JD.com выросли на 8% и 6% соответственно, в то время как Baidu прибавил примерно 4%.

В пятницу будут опубликованы сентябрьские данные по рынку труда. Консенсус предполагает, что число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличится на 500 тысяч, чего должно быть достаточно для того, чтобы ФРС объявила о сокращении своих покупок облигаций в ноябре. И на фоне значительного числа рабочих мест рынок может перейти к ценообразованию еще более агрессивного пути повышения ставок, начиная примерно с середины следующего года.