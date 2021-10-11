МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок закрыл пятницу в небольшом плюсе. Коррекция цен на акции Газпрома продолжается третий день подряд. Ближайшие поддержки по акциям Газпрома находятся на уровне 353, 344. Последний виток роста цен на газ подталкивает Болгарию, Сербию и некоторые другие страны к заключению долгосрочных соглашений по поставкам газа. Для Газпрома это позитив. На фоне значительного роста цен на платину, никель, палладий возобновился интерес инвесторов к акциям "Норильского Никеля". С мая эти акции находятся в понижательном коридоре и за месяц котировки снизились на 6%. Сейчас котировки по-прежнему в понижательном коридоре но есть надежда что "быкам" в октябре удастся протестировать его верхнюю границу, которая в данный момент проходит на 24200.



Важным событием пятницы стал выход статистики по рынку труда США за сентябрь. Количество рабочих мест во вне с/х секторе выросло на 194 тысяч при ожиданиях аналитиков в 500 тысяч. При этом безработица снизилась до 4,8% при ожиданиях 5,1%. Эта статистика не проливает свет на дальнейшие действия ФРС США в плане нормализации денежной политики. В ситуации неопределенности инвесторы могут на время отвернуться от акций технологического сектора и отдать предпочтение акциям электроэнергетического сектора, финансового, потребительского, здравоохранению и другим защитным секторам.



На нашем рынке в электроэнергетическом секторе, к примеру интересны акции Интер РАО как долгосрочная инвестиция. Я бы и сам купил себе Интер РАО, но смущает большое количество медвежьи дивергенций на дневных графиках и то что цены на дневном графике выросла до верхней границы конверта Боллинджера. Опытные инвесторы в такой ситуации не покупают, потому что на уровне 4,96 может быть "ловушка для быков". Хочется в идеале купить Интер РАО вблизи поддержки 4,5. Так что я эту акцию включу в свой портфель, но не сегодня.



Сегодня жду открытия рынка с повышением. Цены на нефть пытаются пробить предыдущий максимум и устремиться к сопротивлению 85,5 (Brent). Участники рынка ждут роста спроса на нефтепродуктов в зимний период. Количество длинных позиций на нефтяные фьючерсы растет. Что может, испортит настроение инвесторам на этой неделе? Завтра стартует сезон отчетности в США. Ожидаются хорошие показатели по прибыли, но при этом руководство компаний может начать комментировать отчетность в том плане, что отчетности за следующие кварталы уже не будут такими "яркими".