События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 октября
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 12 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (сентябрь)
|1,5%
|-0,6% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (сентябрь)
|-6
|13 (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (август)
|8,3%
|7,2% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (сентябрь)
|-58,6 тыс
|-51,1 тыс (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (август)
|183 тыс
|235 тыс (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (август)
|4,6%
|4,5% (факт)
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (октябрь)
|31,9
|28,5
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW (октябрь)
|26,5
|24
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (октябрь)
|31,1
|14:00
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии
|15:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна
|16:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона
|17:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (август)
|10,934 млн
|10,925 млн
|18:15
|USD
|США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды
|19:00
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|1,338%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|НЛМК — операционные результаты за 3кв2021
|RUB
|МТС — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2021 (ВОСА — 30.09.2021)
|8,93 (1П2020) + 26,51 (фин) — див-д 2020
|10,44 (1П2021) — див-д 2021
|RUB
|Татнефть — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2021 (ВОСА — 30.09.2021)
|9,94 (1П2020) + 12,30 (фин) (ао, ап) — див-д 2020
|16,52 (1П2021) (ао, ап) — див-д 2021
https://1prime.ru/experts/20211012/834943197.html