МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 12 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (сентябрь) 1,5% -0,6% (факт)
3:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (сентябрь) -6 13 (факт)
9:00 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (август) 8,3% 7,2% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (сентябрь) -58,6 тыс -51,1 тыс (факт)
9:00 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (август) 183 тыс 235 тыс (факт)
9:00 GBP Великобритания — Уровень безработицы (август) 4,6% 4,5% (факт)
12:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (октябрь) 31,9 28,5
12:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW (октябрь) 26,5 24
12:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (октябрь) 31,1  
14:00 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии    
15:30 EUR Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна    
16:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона    
17:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (август) 10,934 млн 10,925 млн
18:15 USD США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды    
19:00 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве    
20:00 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 1,338%  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB НЛМК — операционные результаты за 3кв2021    
  RUB МТС — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2021 (ВОСА — 30.09.2021) 8,93 (1П2020) + 26,51 (фин) — див-д 2020 10,44 (1П2021) — див-д 2021
  RUB Татнефть — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2021 (ВОСА — 30.09.2021) 9,94 (1П2020) + 12,30 (фин) (ао, ап) — див-д 2020 16,52 (1П2021) (ао, ап) — див-д 2021