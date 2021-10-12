События в сфере макроэкономики и бизнеса 13 октября
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 13 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|6:00
|CNY
|Китай — Объём экспорта (г/г) (сентябрь)
|25,6%
|21%
|6:00
|CNY
|Китай — Объём импорта (г/г) (сентябрь)
|33,1%
|20%
|6:00
|CNY
|Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (сентябрь)
|58,34 млрд юаней
|46,8 млрд юаней
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (м/м)
|0,1%
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (г/г)
|23,6%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (август)
|1,2%
|0,2%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (август)
|0,2%
|0,1%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м
|3,6%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса (август)
|-12,71 млрд ф.ст.
|-12 млрд ф.ст.
|9:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (август)
|-6,99 млрд ф.ст.
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь)
|0%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (август)
|1,5%
|-1,6%
|14:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет ОПЕК
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь)
|4%
|4%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь)
|0,1%
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь)
|0,3%
|0,3%
|16:00
|GBP
|Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR
|2,4%
|17:30
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа
|21:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета США
|-171 млрд долл
|21:00
|USD
|США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|0,951 млн барр
|23:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|НЛМК — операционные результаты за 3кв2021
|RUB
|ММК — операционные результаты за 3кв2021
|RUB
|ЛУКОЙЛ — СД (о подготовке ВОСА, рекоменд. по див-дам 9м2021)
|46 (9м2020) + 213 (фин) — див-д 2020
https://1prime.ru/experts/20211012/834946903.html