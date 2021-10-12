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2021

https://1prime.ru/experts/20211012/834946903.html

События в сфере макроэкономики и бизнеса 13 октября

Мнения аналитиков

Новости

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Ожидаемые в среду, 13 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 6:00 CNY Китай — Объём экспорта (г/г)... ПРАЙМ, 12.10.2021

мнения аналитиков, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60