МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Вчера индекс МосБиржи закрыл день с незначительным снижением 0,38% под давлением негативных внешних факторов. В целом инвесторы скорее склонны искать возможности для новых покупок, чем закрыть текущие длинные позиции. Цены на нефть остаются на высоком уровне. Американские индексы в последние дни снижаются, что оказывает определенное давление на котировки отечественных акций, но при этом многие инвесторы ждут новой волны роста от уровня 4250 пунктов по индексу S&P-500 где находится техническая поддержка.



То, что инвесторы настроены оптимистично подтверждает вчерашняя история с Mail.ru Group. Вышла новость, что компания проведет ребрендинг и сменит название на VK. руководство компании заявило что «ребрендинг не приведет к изменениям в операционной структуре бизнеса», поэтому для инвесторов пока ничего не изменилось. Решению сделать VK ядром экосистемы еще предстоит пройти проверку временем и отдельные маркетологи по этому поводу высказываются скептично, считая что в глазах взрослого платежеспособного населения VK это "сеть для школьников". При этом акции Mail.ru Group вчера выросли на 0,78% и даже пытались пробить наверх сентябрьский понижательный тренд.



Акции Аэрофлота выросли на 0,48%. Группа перевезла в сентябре 4,8 миллиона. Это несколько ниже показателей "доковидного" сентября 2019 года и дальнейшие перспективы роста пассажиропоток связаны с расширением международных перевозок и тут не все зависит от Аэрофлота. Я бы акции Аэрофлота сейчас не покупал, потому что на графике есть два сопротивления 72 и 75 от которых котировки постоянно откатываются вниз. Это история длится уже год. Двадцатидневная средняя сейчас проходит в районе 69 и это неплохой уровень для покупки. Шикарный уровень для покупки находится в районе 66. Правда насчет 66 вспоминается старый анекдот про циркового слона "съесть-то он съест, да кто ж ему даст?!". Это слишком хороший уровень, чтобы подставить и в эти руки отсыпали бы акции Аэрофлота.



Котировки акции Сбербанка об. снизились на 2,53%. Сильная поддержка находится на 350 еще она поддержка на 349. Сопротивление на уровне 400-410, где находятся целевая цена многих инвестдомов. Чем ниже от уровня 400-410 откатится вниз цена, тем безопаснее будет покупка.



Акции компании Петропавловск ПЛК вчера выросли на 6%, не смотря на разногласия среди крупных акционеров. Денис Александров —гендиректор компании дал сильное интервью одному из ведущих деловых СМИ где четко обозначил стратегию развития компании. Планы по добыче золота на этот год подтверждены, в конце октября панируется провести День Инвестора.



Ждем нейтрального открытия рынка на фоне продолжающейся консолидации в узком диапазоне цен на нефть. Сегодня в 21.00 МСК ФРС США опубликует протоколы своего последнего заседания и до их публикации многие инвесторы займут выжидательную позицию.