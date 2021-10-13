МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Стабилизация цен на нефть и фьючерсов на газ в Европе обеспечила торможение импульса роста на российском рынке акций. Во вторник индекс Мосбиржи не сумел продолжить подъем из-за коррекции тяжеловесных бумаг Сбербанка и Газпрома. Обороты торгов при этом постепенно снижаются с рекордных уровней прошлой недели.

На рынках акций США и Европы продолжается сползание вниз. В частности, индекс S&P 500 в первой половине сессии даже пытался расти, но к закрытию инициатива вновь перешла на сторону продавцов. Слабость американского рынка отмечается уже давно, и пока не появлялось сигналов о смене настроений участников. Наоборот, изо дня в день мы видим невыразительную динамику, указывающую на наличие больших объемов на продажу.

По S&P 500 снизу потенциальные ориентиры коррекции остаются неизменными. Ближайшая область поддержки расположена на 4240-4250 п. Если вдруг она будет пройдена, то откроется дорога к 4050-4100 п. О более существенном падении пока говорить преждевременно. Вся текущая фаза снижения — повод рассмотреть открытие длинных позиций.

Сегодня будут опубликованы данные о потребительской инфляции в США. Если они превысят прогноз (0,3 м/м и 5,3 г/г), это может оказать давление на биржевые активы из-за увеличения вероятности более раннего и быстрого ужесточения монетарной политики ФРС.

По индексу Мосбиржи общая среднесрочная картина пока остается растущей. Наверху сохраняются цели около 4300 п. Однако внешние факторы в самой ближайшей перспективе способны обеспечить умеренную коррекцию, например, в сторону 4150 п. Среди голубых фишек пространство для подъема сохраняется в таких историях как Роснефть или Лукойл. Возможен возврат интереса инвесторов к потребительскому сектору.

В фокусе

∙ В США сегодня открывается сезон корпоративных отчетов. Как обычно одними из первых среди крупных компаний отчитываются банки и финансовые компании. Сегодня финансовые результаты опубликуют JPMorgan Chase, Goldman Sachs и BlackRock. В четверг — UnitedHealth Group, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley и U.S. Bancorp.

Согласно оценкам исследовательской организации FactSet, увеличение консолидированной прибыли на акцию компаний S&P 500 (EPS) в III квартале может составить 27,6% относительно аналогичного периода прошлого года (после +63% по итогам II квартала).

∙ Сегодня состоится заседание совета директоров Лукойла. В повестке вопрос о промежуточных дивидендах. Дивидендная политика предполагает, что акционерам направляется не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока за отчетный период. По нашим, оценкам, за I полугодие выплаты могут быть около 339 руб. или 4,6% по текущим котировкам. Итоговая доходность за весь 2021 г. может превысить 10%.

∙ В среду ММК и НЛМК опубликуют операционные результаты за III квартал

∙ Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров для получения дивидендов по бумагам Самолета.

∙ Петропавловск (+6%). Бумаги стали пользоваться спросом после интервью гендиректора компании Дениса Александрова Ведомостям, в котором он рассказал о стратегии компании и перспективе продажи доли в IRC. Также он подтвердил о планах объявить новую дивидендную политику.

С начала года акции Петропавловская показывают слабую динамику, потеряв треть капитализации. Это было обусловлено спадом операционных и финансовых показателей. Полноценная стратегия развития будет представлена до конца октября и может стать драйвером для акций. Но в кейсе Петропавловска, на мой взгляд, стоит учитывать, что результаты компании особенно чувствительны к изменениям цены золота в секторе из-за более высокой средней себестоимости, чем, например, у того же Полюса. Так что при росте цен на драгметаллы они способны показывать опережающую динамику, а при их сильном снижении, наоборот, отставать от отрасли.

∙ En+ (+5,9%). Вчерашний рост бумаг можно было бы оправдать подъемом цен на алюминий, который вышел на максимальные за 13 лет уровни, однако это не подтверждается соответствующим ростом акций РУСАЛа (-1%), в котором En+ контролирует 56,88%. Впрочем, здесь нужно смотреть на историю ротации капитала между двумя этими бумагами. Ранее в этом году акции РУСАЛа существенно опередили в динамике материнскую En+, так что текущая ситуация — это лишь возврат в сторону средних значений их соотношения. С начала года оно снижалось с 22 до 11.

∙ Мосбиржа (+3,6%). В бумагах прошло резкое ускорение волны роста, но каких-то важных корпоративных новостей не обнаружено. Если посмотреть на динамику бумаг чуть шире, то с весны наблюдается широкий боковик. Текущий импульс полностью укладывается в устоявшийся коридор консолидации. Его верхняя граница находится вблизи фундаментально справедливых значений (191,5-192,6 руб.). Уверенности в наличии существенного апсайда по бумагам Московской биржи сейчас нет.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра умеренно негативный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии во вторник к завершению торгов незначительно снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,2%, нефть Brent в минусе на 0,4% и находится на уровне 83,1 долларов.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет незначительно ниже уровня закрытия вторника.