МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 13 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
6:00 CNY Китай — Объём экспорта (г/г) (сентябрь) 25,6% 28,1% (факт)
6:00 CNY Китай — Объём импорта (г/г) (сентябрь) 33,1% 17,6% (факт)
6:00 CNY Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (сентябрь) 58,34 млрд юаней 66,76 млрд юаней (факт)
9:00 GBP Великобритания — ВВП (м/м) 0,1% 0,4% (факт)
9:00 GBP Великобритания — ВВП (г/г) 7,5% 6,9% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (август) 1,2% 0,8% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (август) 0,2% 0,5% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м 3,6% 2,9% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса (август) -12,71 млрд ф.ст. -12 млрд ф.ст.
9:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (август) -6,99 млрд ф.ст.  
9:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь) 0% 0% (факт)
12:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (август) 1,5% -1,6%
14:00 USD США — Ежемесячный отчет ОПЕК    
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь) 4% 4%
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь) 0,1% 0,3%
15:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь) 0,3% 0,3%
16:00 GBP Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR 2,4%  
17:30 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа    
21:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета США -171 млрд долл  
21:00 USD США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 0,951 млн барр  
23:30 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB НЛМК — операционные результаты за 3кв2021    
  RUB ММК — операционные результаты за 3кв2021    
  RUB ЛУКОЙЛ — СД (о подготовке ВОСА, рекоменд. по див-дам 9м2021) 46 (9м2020) + 213 (фин) — див-д 2020  