МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. В среду американский доллар преимущественно теряет позиции на валютных площадках развивающихся рынков и против корзины основных мировых валют. Настроения инвесторов на рынках EM частично поддержали утренние данные по дальнейшему росту экспорта в Китае (хотя при этом рост импорта с поправкой на сезонность прекратился). Кроме того, участники глобального рынка, вероятно, предпочли зафиксировать прибыль по доллару после его роста с начала текущей недели перед сегодняшней публикацией данных по инфляции в США и протокола FOMC с последнего заседания ФРС.

Для российского рубля глобальные продажи доллара компенсировали коррекцию цен на нефть. К середине дня валюта РФ торговалась в незначительном плюсе, сохраняя позиции чуть выше 71,8 по USD. Отметим, что ряд событий геополитического характера (приезд в Москву замгоссекретаря США В. Нуланд, итоги саммита Украина — ЕС) остаются для рубля незамеченными.

За последнюю неделю рубль так и не смог протестировать отметку в 71,5 по доллару, несмотря на очередной максимум нефтяных цен. Даже если сегодняшние данные из США (инфляция + протоколы FOMC) поднимут настроение инвесторам на глобальных рынках, максимумом, который извлечет из этого российская валюта, скорее всего, станет удержание позиций ниже 72 против USD. В то же время при ухудшении аппетита инвесторов к риску после публикации сегодняшней информации можно ожидать возвращения пары доллар/рубль на отметку в 72.