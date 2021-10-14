Цены на нефть могут получить дополнительный краткосрочный импульс к росту
Цены на нефть Brent в четверг снова перешли к росту при поддержке статданных от API. Так, запасы нефти выросли на 5,2 млн барр., но запасы бензина снизились на 4,6 млн барр., запасы дистиллятов — сократились на 2,7 млн барр.
ОПЕК в ежемесячном обзоре понизил прогноз по росту мирового спроса на нефть на этот год, но подчеркнул, что высокие цены на газ по мере приближения зимы могут потенциально стимулировать рост спроса на нефть.
Сегодня в фокусе статистика от Минэнерго США.
Если данные выйдут схожими с API, цены на нефть могут получить дополнительный краткосрочный импульс к росту. Ориентируемся сегодня на диапазон 83-85 долл./барр. Brent.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20211014/834958509.html