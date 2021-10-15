В четверг обстановка на мировых рынках заметно улучшилась. Индекс развивающихся рынков (MSCI EM: +0,5%) увеличивался второй день подряд, а индекс развитых рынков (MSCI World: +1,5%) резко вырос, чему способствовал оживший спрос на акции американских компаний. Сезон публикации финансовых результатов в США, где первыми традиционно раскрываются банки, начался в позитивном ключе: показатели почти всех отчитавшихся корпораций показали улучшение по сравнению с прошлым годом и превысили прогнозы участников рынка. Инвесторы также продолжили отыгрывать обнародованные в среду протоколы «минуток» ФРС, где регулятор отметил, что несмотря на сворачивание программы выкупа, околонулевой уровень процентных ставок на протяжении пары лет остается оправданным. Добавили оптимизма и еженедельные данные по новым заявкам на пособия по безработице, которые снизились до 293 тыс., минимального уровня с начала пандемии. В результате, индекс S&P 500 рос максимальными темпов с марта и прибавил 1,5%, а индекс NASDAQ Company увеличился на 1,7%.

Ситуация на мировых рынках утром в пятницу указывает на дальнейшее развитие позитивных настроений. Ключевые азиатские фондовые рынки подрастают. Фьючерсы на американские и европейские индексы остаются в зоне роста. Нефть Brent подрастает и обновляет многолетние максимумы, а цены на промышленные металлы также в зоне роста.

Сегодня ожидается публикация предварительного индекса потребительского доверия от Университета Мичигана за октябрь, который может оказаться сильным. В то же время испортить оптимизм могут данные по розничным продажам в США в сентябре, которые могут показать снижение по сравнению с предыдущим месяцем. Тем не менее, полагаем, что негативный эффект от данной статистики может оказаться ограниченным, а преобладание покупок на мировых рынках сохранится в течение дня.

Учитывая благоприятный внешний фон, складывающийся на утро пятницы, ожидаем сохранение позитива на российском рынке, что позволит индексу МосБиржи протестировать уровень 4300 пунктов.