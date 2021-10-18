По итогам прошлой неделе индексу Мосбиржи удалось повыситься на 0,56%. Среди событий недели можно отметить рост золота и акций золотобывающих компаний на фоне ускорения инфляции, а также успешный старт сезона отчетности в США. Отличную отчетность, к примеру выпустил банк Goldman Sachs.

Нельзя пройти мимо того, что на прошлой неделе власти Китая успокоили инвесторов. Глава Народного банка КНР сказал, что власти смогут парировать риски, создаваемые для финансовой системой ситуацией с China Evergrande Group.

Цены на нефть двигались наверх в рамках августовского повышательного коридора с верхней границей 87 и нижней 81.

США собираются открыть свои границы для вакцинированных иностранцев 8 ноября — спрос на авиатопливо вырастет. Международное энергетическое агентство в отчете прогнозирует увеличение спроса на мазут предстоящей зимой. Дефицит природного газа стимулирует дополнительный спрос на нефть. На фоне высоких цен на энергоносители пара USD/RUB продолжила снижение в рамках понижательного коридора с границами на сегодня 70-74,2. Была пробита важная поддержка 71,5.

Визит замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Россию не привел к видимым результатам, но его следует рассматривать как возможную подготовку к новой встрече на высшем уровне. Ревизия российско-американских отношений необходима США ввиду больших проблем с Китаем и Ираном и может помочь остановить дальнейшую деградацию отношений по линии Россия — США.

Сегодня жду нейтрального открытия российского рынка акций. Индекс РТС имеет поддержку на уровне 1836. Что может случиться неприятного до конца года? Судя по протоколам ФРС США, в ноябре или декабре может быть объявлено о начале сворачивания программы облигаций. По факту это может вызывать усиление турбулентности на рынке США, которая будет транслироваться на мировые фондовые рынки. Для "быков" важно чтобы индекс РТС оставался выше сильной зоны поддержки 1770-1780 пунктов.