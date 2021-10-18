Азиатские рынки начали новую неделю неуверенно на фоне слабой статистики из Китая. ВВП КНР в III квартале показал годовые темпы роста на уровне 4,9% при ожиданиях 5,2%. В предыдущем квартале рост составлял 7,9%.

Прочая статистика из Китая также оказалась слабой. Рост промышленности замедлился в сентябре до 3,1% при ожиданиях 4,5% и 5,3% в августе. Розничные продажи, напротив, ускорили рост до 4,4% при ожиданиях 3,3% и 2,5% в августе.

Безработица в КНР упала до 4,9% с 5,1% в августе. Вполне очевидно, что карантинные меры в связи со вспышкой COVID-19 в летние месяцы оказали свое негативное влияние.

Сектор недвижимости был одним из самых слабых на фоне снижения спроса на новое жильё. Народный Банк Китая заявил о минимальном влиянии проблем China Evergrande на строительную отрасль. Столь же негативной была динамика в потребительском секторе, а вот в энергетике, напротив, продолжается рост.

Ещё одним знаковым моментом для азиатских торгов является укрепление новозеландского доллара. Инфляция в Новой Зеландии ускорилась в III квартале до 4,9% при ожиданиях 4,1% и 3,3% в предыдущем квартале. Соответственно, ускорение темпов роста цен повышает вероятность более агрессивной реакции Резервного Банка. Впрочем, укрепление оказалось недолгим и NZD и AUD вернулись к реакции на слабую статистику из КНР. Индекс доллара повышался почти на 0,2% и торговался выше 94,10 п.

Японские индексы торговались в минусе. Однако акции Toyota Motor прибавляли более 2%. Компания снизила прогноз производства на ноябрь, но ожидает увеличение выпуска уже в декабре, что позволит выполнить годовой план. На этом фоне оживление наблюдалось в акциях других производителей автомобилей. Как и в Китае, более уверенный рост демонстрировали бумаги энергетического сектора

По состоянию на 8:30 мск:

NIKKEI 225 — 29016,92 п. (-0,18%),

Hang Seng — 25188,73 п. (-0,56%),

Shanghai Composite — 3556,65 п. (-0,44%).