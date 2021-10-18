Цены на нефть Brent на сегодняшнее утро продолжают уверенно расти, игнорируя слабые данные по Китаю. Тема с переориентацией генмощностей на нефть вместо более дорогих газа и угля (еще и на фоне их дефицита) продолжает раскручиваться на рынке и оказывать поддержку котировкам.

При этом ВВП в КНР в 3 кв. вырос всего на 4,9% г/г, слабее ожиданий, а промпроизводство за сентябрь составило чуть выше 3% — это минимум с лета 2020 г.

Полагаем, что цены на нефть Brent продолжат сегодня умеренно расти, актуальным диапазоном считаем 85-86,7 долл./барр.