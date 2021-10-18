МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Нефтяные котировки день за днем продолжают двигаться все выше, отражая устойчивый дефицит на энергетических рынках. В пятницу ключевые бенчмарки выросли на 1% и сегодня с утра прибавляют примерно столько же. Ключевым драйвером выступает сильный спрос, обусловленный переориентацией электрогенерирующих мощностей с дорогого газа и угля на пока еще более дешевые мазут и дизельное топливо.

По оценкам специалистов, за счет этого фактора спрос на нефть в четвертом квартале 2021 года может вырасти дополнительно на 450-500 тысяч б/с сверх более ранних прогнозов. На прошлой неделе МЭА, один из наиболее авторитетных аналитических домов в сфере энергетики, повысил прогноз по спросу на II полугодие 2021 года и первый квартал 2022 года в среднем на 330 тысяч б/с.

При этом страны ОПЕК+ придерживаются прежней производственной политики, оправдывая нежелание увеличить добычу рисками со стороны COVID-19. В сентябре добыча нефтепроизводителей оставалась ниже целевых уровней. В октябре производство вырастет на запланированные ранее 400 тысяч б/с. чего будет явно недостаточно. В то же время коммерческие запасы сырой нефти в странах ОЭСР уже составляют около 165 миллионов баррелей, что на 6% ниже среднего показателя за 5 лет до пандемии.

Такая конъюнктура укрепляет уверенность рынка в сохранении дефицита в ближайшие месяцы и дает повод ожидать дальнейшего роста цен. Фьючерсы на Brent сегодня с утра оказались вблизи 86 долларов за баррель и почти достигли 7-летнего максимума 86,7 долларов, сформированного в 2018 году.

После того, как рекорд будет переписан, краткосрочная динамика может стать более сдержанной, в том числе не исключена локальная коррекция.

В пятницу вечером нефтесервисная компания Baker Hughes опубликовала данные по буровой активности в США. Число активных буровых установок, опережающий индикатор добычи, выросло шестую неделю подряд на 12 уст. до 445 уст. В Канаде число установок составило 98 уст. (+3 уст.). Число газовых установок в США и Канаде сократилось в совокупности на 3 уст.

Буровая активность уверенно растет, что позволяет рассчитывать на постепенный рост производства в четвертом квартале 2021 года и далее в 2022 году. Однако существенного влияния на мировой баланс американская добыча, скорее всего, не окажет, ведь даже при текущих уровнях стабильность производства во-многом обеспечивается сжиганием резервов в виде скважин DUC. Это значит, что до уровней, когда буровая активность сможет обеспечить устойчивый рост, еще далеко.

Сегодня с утра фьючерсы на Brent торгуются на 1% выше уровней закрытия предыдущего дня.