МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. На старте сессии рубль продемонстрировал восходящий импульс, обновив 15-месячный максимум к евро на фоне ускорения роста нефти, которая вновь переписала многолетний максимум. Однако вскоре нефтяные цены стали проседать, а биржевые площадки ускорили снижение, вызвав активное ослабление рубля.

Давление на мировые рынки оказывает возвращение страхов усиления инфляции и замедления экономики из-за подорожания сырья. Дополнительным негативом выступили слабые данные по китайской экономике. Тем не менее азиатские фондовые площадки в понедельник понесли довольно скромные потери, некоторые закрылись в плюсе.

Развивающиеся валюты в большинстве своем активно снижаются из-за ухудшения настроений инвесторов и роста доллара. На открытии европейских торгов он резко снизился, но быстро восстановился, что лишь ухудшило ситуации в секторе.

Российский долговой рынок рискует прервать восстановление. После трех восходящих сессий в понедельник индекс гособлигаций RGBI активно снижается, оказывая дополнительное давление на рубль.

Нефть пытается продолжить рост

Поначалу нефть активно повышалась, котировки WTI вновь переписали семилетний максимум, а Brent — трехлетний. Утром нефтяные цены перешли к умеренной коррекции, но во второй половине дня возобновили рост. Сейчас Brent прибавляет 0,5% около значения 85,3 доллара.

Восходящую динамику нефти поддерживают последствия энергетического кризиса, вызвавшего скачок цен на энергоносители. В результате производители электроэнергии переходят с дорогого газа и угля на пока еще относительно недорогие мазут и дизельное топливо.

Доллар не смог развить успех

В начале дня американская валюта активно повышалась, но на старте европейской сессии резко сдала позиции. Правда, этот провал быстро выкупили, однако после достижения дневной вершины индекс доллара (DXY) вновь стал быстро снижаться. Сейчас DXY несет небольшие потери вблизи уровня 94 п.

Европейская валюта поначалу поступательно снижалась, но после открытия у нас основных торгов стала восстанавливаться. В данный момент пара EUR/USD торгуется в небольшом плюсе немного выше уровня 1,160.

Техническая картина

Пара USD/RUB сумела приостановить снижение в районе 71 рублей, перейдя к восходящей коррекции. Ближайшей целью этого движения может стать область 71,55-71,62, которая ранее выступала сильной поддержкой.