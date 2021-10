В начале прошлой недели на фоне риска ускорения инфляции акции показали отрицательную динамику. Однако старт отчетности американских компаний вывел индексы на уверенный рост к концу недели. Инфляция оказалась ключевым риском для фондового рынка. Растущие цены на энергоносители, нарушения цепочек поставок и недостаток чипов оказали давление на мировые индексы. Индекс потребительских цен в США достиг уровня в 5,4%, превысив прогноз в 5,3%.

Инфляция в Европе также сохраняется на высоком уровне (2,7%). В то же время глава ЕЦБ Кристин Лагард отмечает текущий рост цен как временный. Высокий уровень инфляции в Европе, в соответствии с прогнозом регулятора, сохранится до середины 2022 года и находится под контролем ЕЦБ. Руководство ЕЦБ сохраняет среднесрочный таргет по инфляции в 2%.

На фоне нестабильной рыночной конъюнктуры продолжается рост цен на биржевые товары. Котировки товарных фьючерсов подогреваются глобальным энергетическим кризисом, вызванным острым дефицитом энергоресурсов в Европе и Китае.

Вместе с тем безработица в США достигла очередного минимума. Так, количество заявок от безработных впервые упало до 293 тысяч, достигнув постпандемийного минимума с марта 2020 года и завершив вторую неделю подряд уверенным понижением.

Данная статистика добавила позитива рынкам в конце недели, показав инвесторам опережающее восстановление экономики во время очередной волны коронавируса. При этом отчетность американских компаний выходит лучше консенсус-прогнозов. С середины прошлой недели 80% отчитавшихся за третий квартал компаний из индекса S&P 500, превзошли ожидания инвесторов. EPS в среднем превысила консенсус-прогноз на 14%. На данный момент отчиталась 41 компания.

Европейские бумаги финансового сектора показали рост в преддверии отчетности и восстановились до предкризисных значений. Первыми отчитывались крупнейшие банки США. Чистая прибыль банков превзошла консенсус-прогноз. ROE основных игроков вырос к/к (мы ожидали более слабую динамику), что было обеспечено низкими отчислениями в резервы (восстановлением резервов). Процентная маржа остается низкой. Качество активов продолжило улучшаться.

Доходность 10-летних трежерис снизилась на 4 б.п. до 1,57% несмотря на уменьшение новых заявок по безработицы в США и хороший старт сезона отчётности банковским сектором. Чистые размещения долгосрочных облигаций казначейства на прошедшей и этой неделе в объёме $112 млрд не смогут оказать существенное влияние на доходности. Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB за неделю снизилась на 2 б.п. уровня 2,41%, спрэд расширился до уровня 0,84%.

Китайский Центральный банк не видит угрозы финансовой стабильности от банкротства Evergrande (CC/Ca/C), и оценивает риски как контролируемые. Также власти призвали госбанки поддерживать уровень кредитования строительной отрасли на стабильном уровне. Это было первым официальным заявлением от представителя китайских органов власти. В августе и сентябре общий объём продаж недвижимости снизился на 17-20% г/г из-за опасений инвесторов (дольщиков) по поводу возможности девелоперов достроить проданное жильё. У китайских властей достаточно денег, чтобы погасить этот кризис — $3 трлн в ЗВР против $0,3 трлн долгов Evergrande.

На этой неделе инвесторы ждут продолжения сезона отчетности. Финансовые результаты за 3к21 представят следующие компании: Zions Bancorp, Fifth Third Bancorp, J&J, Netflix, United Airlines, Signature Bank, Synchrony Financial, Las Vegas Sands, AT&T и др. Из статистики будут опубликованы данные по промышленному производству в Китае и США, инфляция в Великобритании и ЕС. Также будут раскрыты данные по продажам домов в США в сентябре.