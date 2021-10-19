Отечественный фондовый рынок закрыл вчерашний день в символическом минусе. Все хорошо, но на графике нефтяных цен Brent есть техническое сопротивление 85,5.

Вчера вышли плохие данные по ВВП Китая за третий квартал. Рост ВВП составил 4,9% при ожиданиях 5,1%. На таких данных "нефтебыки" не смогли решить задачу преодоления отметки 85,5. Китай продолжает испытывать проблемы из-за дефицита энергоносителей и в настоящее время, поэтому данные по росту ВВП за текущий квартал также не порадуют инвесторов. Этот негатив парируется прогнозами синоптиков о том, что зима в северном полушарии будет суровой.

Я скептически отношусь к прогнозам нефтяных цен — рынок сейчас трендовый. Цена нефти с августа двигается в узком восходящем коридоре с нижней границей 81,5. Не заметить момент, когда будет пробит вниз этот уровень и инициативу перехватят "медведи", не возможно. Пока инициатива у "нефтебыков", хотя данные по промышленному производству из США и ВВП Китая не радуют.

Котировки акций Интер РАО снизились на 0,39%. Акция перспективная и двигается в рамках повышательного канала. С другой стороны все видят на графике сильнее техническое сопротивление 5,2. Чем дальше инвестор купит акцию от этого сопротивления, тем безопаснее будет покупка. Рост экспорта электроэнергии в Китай и другие страны это разумеется позитив но из за особенности тарифной политики нельзя сказать что компания на 100% является бенефициаром этого роста. Нужен другой позитив для преодоления отметки 5,2. Например, приобретение энергоактивов или изменение дивидендной политики на более дружескую к акционерам. Вполне вероятно, что во время презентации отчетности в конце месяца мы узнаем о других позитивных новостях. Сильная зона поддержки находится в диапазоне 4,84 — 4,96.

Акции компании Северсталь вчера выросли на 4,6%. Чистая прибыль компании по МСФО за три квартала увеличилась почти в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Совет директоров Северстали рекомендовал выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев в размере 85,93 руб (закрытие реестра 14 декабря). Понижательный тренд сформированный после активации новых налоговых механизмов пробит "быками" наверх. До закрытия реестра котировки будут показывать боковую динамику или рост, а сопротивление находится в районе 1750. Разумеется, это всего лишь сценарий, но после пробития понижательного тренда "быки" "расчехлили свои рога" и в падение котировок акции верится слабо.

Сегодня утром ситуация для наших акций выглядит нейтрально. Глубокая коррекция нашего рынка при текущих ценах на нефть и газ маловероятна, а сдерживает "быков" боковая динамика индекса развивающихся рынков от MSCI.