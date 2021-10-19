Российский рынок акций в понедельник показал невыразительную динамику, проигнорировав рост рынка акций США и колебания цен на нефть. В течение сессии индекс МосБиржи преимущественно торговался в боковике в районе 4240-4255 п. Обороты остались в районе 100 млрд руб.

Среди голубых фишек отдельно можно выделить слабость акций Сбербанка, которые упали на 2% и не позволили индексу закрыться хотя бы в нуле. С недавних максимумов обыкновенные бумаги скорректировались уже на 6%.

Интерес крупных участников временно исчез на фоне сильной перекупленности. Каких-то важных уровней поддержки не наблюдается вплоть до 340-345 руб. Однако и причин для более существенного падения при текущей конъюнктуре на сырьевых площадках тоже недостаточно.

В это же время акции ВТБ завершали день ростом на 0,3%. Таким пассивным образом бумаги сокращают накопленное в сентябре отставание от Сбербанка. Соотношение двух бумаг вернулось в район средних значений за последние 12 месяцев.

Отличительной чертой последних дней является более сильная динамика второго эшелона. Индекс акций компаний средней и малой капитализации отыгрывает накопленный с мая дисконт к индексу голубых фишек.

На российском рынке сейчас не наблюдается агрессивных продаж, чему способствуют высокие цены на сырьевые товары. Этот же фактор оказывает давление на большинство других рынков. Поэтому в ближайшее время было бы позитивом, скорее, повышение мировых индексов на фоне стабилизации цен на сырье, чем дальнейшее подорожание commodities, способное ударить по будущему спросу и глобальному экономическому росту за счет инфляционных тенденций.

Ближайшим ориентиром по индексу МосБиржи наверху остается район 4300 п. Причин для полного разворота растущей тенденции пока не наблюдается. Зона поддержки для потенциальной коррекции — область 4150-4200 п. Такое снижение будет укладываться в рамки восходящего тренда.

Накануне снова возобновились продажи на долговом рынке. Индекс ОФЗ (RGBI) снизился на 0,35%. Падение в преддверии пятничного заседания ЦБ РФ вряд ли будет устойчивым. Скорее всего, до конца недели RGBI останется около текущих значений. Участники рынка во многом уже заложили фактор подъема ключевой ставки на 50 б.п. до 7,25%. Согласно опубликованным вчера итогам опроса Reuters, уже 22 из 30 аналитиков ожидают именно такого шага от Банка России.

В паре USD/RUB тем временем произошел незначительный отскок к 71,3. Пока не похоже, что это разворот тенденции и начало девальвационного тренда. При нефти в $84 курс доллара еще может опуститься к 70-71. К тому же жесткие комментарии ЦБ РФ и увеличение ключевой процентной ставки могут только поддержать национальную валюту.