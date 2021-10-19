Слабая статистика смягчает тревожность относительно действий ФРС
Торги в США завершились разнонаправленным движением индексов. DJIA зафиксировал потери, а вот S&P 500 закрыл четвертую подряд сессию приростом, как и NASDAQ.
В начале дня торги проходили под влиянием слабой статистики из Китая. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США превосходила 1,60%. Однако постепенно настроения улучшились и к закрытию торгов потери в облигациях заметно сократились. Одновременно улучшились настроения на рынке акций.
Статистика в большей степени поддерживает ожидания сдержанности со стороны ФРС. Промышленное производство в США сократилось за сентябрь на 1,3% при ожиданиях роста на 0,2%. Результаты августа также пересмотрены до падения на 0,1% вместо ранее зафиксированного роста на 0,4%. Впрочем, индекс рынка недвижимости от NAHB вырос в октябре до 80,0 пунктов с 76,0 пунктов в сентябре.
Apple (+1,18%) провела презентацию новой продукции, включая 14 и 16 дюймовые ноутбуки MacBook, новые AirPods и голосовой бюджетный вариант Apple Music.
Акции Philips потеряли более 3%. Компания не дотянула до прогнозов по выручке из-за продолжающихся проблем с поставками компонентов.
Бумаги Stellantis потеряли около 2%. Производитель автомобилей намерен создать совместное предприятие с LG Energy Solution по производству аккумуляторов для поставок в Северную Америку.
В целом, 7 отраслевых индексов выросли и 4 упали. Наиболее сильное снижение в коммунальных услугах (-0,97%) и здравоохранении (-0,72%). Самый сильный рост в цикличных товарах (+1,2%) и технологиях (+0,85%).
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20211019/834989808.html