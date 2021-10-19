Торги в США завершились разнонаправленным движением индексов. DJIA зафиксировал потери, а вот S&P 500 закрыл четвертую подряд сессию приростом, как и NASDAQ.

В начале дня торги проходили под влиянием слабой статистики из Китая. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США превосходила 1,60%. Однако постепенно настроения улучшились и к закрытию торгов потери в облигациях заметно сократились. Одновременно улучшились настроения на рынке акций.

Статистика в большей степени поддерживает ожидания сдержанности со стороны ФРС. Промышленное производство в США сократилось за сентябрь на 1,3% при ожиданиях роста на 0,2%. Результаты августа также пересмотрены до падения на 0,1% вместо ранее зафиксированного роста на 0,4%. Впрочем, индекс рынка недвижимости от NAHB вырос в октябре до 80,0 пунктов с 76,0 пунктов в сентябре.

Apple (+1,18%) провела презентацию новой продукции, включая 14 и 16 дюймовые ноутбуки MacBook, новые AirPods и голосовой бюджетный вариант Apple Music.

Акции Philips потеряли более 3%. Компания не дотянула до прогнозов по выручке из-за продолжающихся проблем с поставками компонентов.

Бумаги Stellantis потеряли около 2%. Производитель автомобилей намерен создать совместное предприятие с LG Energy Solution по производству аккумуляторов для поставок в Северную Америку.

В целом, 7 отраслевых индексов выросли и 4 упали. Наиболее сильное снижение в коммунальных услугах (-0,97%) и здравоохранении (-0,72%). Самый сильный рост в цикличных товарах (+1,2%) и технологиях (+0,85%).