Инфляция с конца сентября существенно превысила наши ожидания, что в условиях множественных внешних ценовых рисков потребовало уточнение прогноза на горизонте 4к'21 и всего 2022 года. В условиях нарушенной сезонной модели в начале октября мы можем наблюдать повышенные годовые оценки инфляции выше 7.6% г/г до конца ноября, и лишь к концу декабря при благоприятном стечении обстоятельств увидим годовую оценку в диапазоне 7.0-7.5% г/г.

Перечень инфляционных рисков 2022 года довольно широк и смещен в сторону роста издержек (перебои с поставками комплектующих, рост цен на энергоносители, выросшие транспортные расходы и проч.), что неизбежно отразится на средних инфляционных показателях в течение всего года. Мы полагаем, средняя годовая инфляция замедлится лишь до 6.0% против ожидаемых в 2021 году 6.5%, годовая оценка к концу 2022 года сможет вернуться лишь до 5.0% г/г, а возврат к целевому уровню будет возможен лишь в начале 2023 года.

В условиях действующего прогноза среднегодовой инфляции Банка России на 2022 год (4.1-4.9% в среднем) на октябрьском заседании стоит ожидать в первую очередь смещение этого показателя вверх на 0.5-1.0 пп. Это потребует уточнения среднегодовой траектории ключевой ставки — на конец 2022 года достижимым будет лишь уровень 6.5% (против 6.0% ранее), а пиковый уровень может на более длительное время перейти отметку в 7.0% (пик — 7.25% в рамках обновленного сценария). На наш взгляд, подобная траектория будет достаточной для улучшения контроля за трансмиссионным механизмом и достижения желаемого результата на стороне кредитно-депозитной активности.

На предстоящем заседании Банка России 22 октября мы ожидаем повышения ключевой ставки на 50 бп. Такой шаг призван сбалансировать "технический" инфляционный шок с прошлого заседания и первые признаки замедления экономической активности. Кроме того, повышение ставки на 50 бп не будет противоречить подходу "тонкой настройки" при условии остановки цикла повышения ставки в зимние месяцы.