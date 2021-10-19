Слабые данные по ВВП и промпроизводству Китая усилили неопределенность на рынках: европейские фондовые индексы вчера упали, а американские выросли. Котировки UST были волатильным, и к концу дня доходность 10-летних облигаций поднялась с 1,57%+ до 1,59%, а 30-летних — опустилась примерно на 2 б.п. в область 2,02%.

Сегодня утром доходности UST немного снижаются. Азиатские фондовые рынки торгуются в плюсе, цены фьючерсов на американские и европейские фондовые индексы почти не меняются, нефтяные котировки остаются вблизи вчерашних вечерних уровней.

Развивающиеся рынки суверенных долларовых евробондов, сопоставимые с российским рынком, вчера падали. Еврооблигации РФ показали изменение доходности в диапазоне от 0 до плюс 2 б.п. на среднем и дальнем участках кривой. В российском нефтегазовом сегменте на 0,2 п.п. подешевел один из длинных выпусков "Газпрома", второй день подряд снижались цены большинства других выпусков.