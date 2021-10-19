Рубль с открытия устремился вверх вслед за нефтью и мировыми рынками. После старта основной сессии российская валюта скорректировалась из-за умеренной просадки нефтяных цен, но вскоре они возобновили рост, вернув рубль к укреплению.

Поддержку рисковым активам оказала вчерашняя коррекция нефти, а также умеренное снижение доходностей гособлигаций США, что отражает ослабление инфляционной угрозы. Показатель 10-летних бумаг откатился от 4-месячной вершины, достигнутой на прошлой неделе.

На этом фоне доллар демонстрирует устойчивую нисходящую динамику, что способствует активному подорожанию развивающихся валют. После открытия европейских торгов в секторе началась коррекция, хотя доллар остался под давлением.

Российский долговой рынок продолжает проявлять слабость. На старте сессии индекс гособлигаций RGBI совершил рывок вверх, но быстро снизился, обновив недельный минимум. Негативом выступает ожидание повышения в пятницу ключевой ставки ЦБ РФ по итогам заседания.

Нефть возобновила рост

Нефть с открытия демонстрирует восходящую динамику, умеренно скорректировавшись после старта европейской сессии. Затем рост возобновился, после чего котировки стали консолидироваться вблизи достигнутых вершин.

Сейчас Brent прибавляет 0,8% немного ниже уровня $85.

Несмотря на негативные данные по экономике США и Китая, вышедшие в понедельник, нефтяной рынок быстро вернулся к восходящей тенденции вслед за другими площадками. Дополнительную поддержку сырьевым товарам оказывает активное снижение доллара.

Доллар быстро сдал позиции

До середины российской сессии американская валюта активно снижалась. В результате индекс доллара (DXY) обновил трехнедельный минимум, умеренно отскочив к текущему моменту. Сейчас DXY теряет 0,35% вблизи отметки 93,6 п.

Европейская валюта во вторник демонстрирует уверенный рост. Пара EUR/USD переписала трехнедельную вершину, и в середине наших торгов стала умеренно проседать в рамках коррекции, прибавляя сейчас 0,4% около значения 1,166.

Техническая картина

Пара USD/RUB продолжает приближаться к сильной поддержке 70,47 руб., но периодически совершает активные попытки развернуться вверх. Пока часовая свечка не будет закрыта над верхней границей диапазона бывшей поддержки 71,55-71,62, более вероятно, что мы увидим проверку на прочность отметки 70,47 руб.