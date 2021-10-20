МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Во вторник индекс МосБиржи возобновил движение наверх, чему в основном способствовал подъем банковского сектора и акций Газпрома. Обороты стабильно остаются около 100 миллиардов рублей или выше. На вечерней сессии по индексу даже удалось достигнуть новых исторических максимумов.

Позитивную динамику вчера показало большинство европейских площадок, а также рынок акций США. Американский индекс S&P 500 прибавил еще 0,75%, продолжив восстановление после сентябрьской коррекции. Помогают позитивные результаты сезона корпоративной отчетности. Более 80% компаний получают чистую прибыль выше консенсус-прогнозов.

Индекс S&P 500 сейчас находится всего в 0,5% от рекордных отметок. Рост продолжается пять сессий подряд. Ближайшие целевые ориентиры и в то же время уровни сопротивления уже совсем рядом — в области 4545-4565 п. Ранее уже отмечали, что рынок США способен перейти в фазу широкой консолидации, в рамках которой можно придерживаться тактики сокращения длинных позиций с приближением к максимумам и наращивания лонгов при спусках S&P 500 к 4300 п. или ниже.

На рынке нефти пока сохраняется относительно спокойная картина. Фьючерсы Brent после прошедшего ралли не спешат корректироваться на фоне перегретости. Рынок просто перешел в рамки временной боковой консолидации, что является достаточно сильным сигналом о том, что основное движение еще не закончено. В фокусе сейчас район 86,7 доллара — максимум с 2014 года.

По индексу МосБиржи наблюдается примерно такая же временная консолидация, как и по Brent. Цели в районе 4300 п. вполне достижимы и даже могут быть пройдены в среднесрочной перспективе при стабильном внешнем фоне. Снизу зона поддержки для потенциальной коррекции — это область 4150-4200 п. Такое снижение будет укладываться в рамки восходящего тренда.

Сегодня с утра внешние факторы не располагают к активному продолжению вчерашнего роста. Наоборот, возможен незначительный откат на фоне коррекции металлов и цен на нефть.

Локально видим возврат спроса в акциях банков. Чуть более сильную динамику начали показывать ВТБ по сравнению со Сбербанком, что отчасти может быть обусловлено их отставанием в предыдущие недели и более высокой ожидаемой дивидендной доходностью. При текущих ценах на нефть сохраняется пространство для положительной переоценки и в нефтяном секторе: Роснефть, Лукойл, Татнефть.

В фокусе

∙ РУСАЛ (-4,1%), En+ (-3,8%). Бумаги рухнули во второй половине дня на сообщениях об обысках в доме Олега Дерипаски в Вашингтоне. Позже появились сообщения, что эта недвижимость напрямую ему не принадлежит.

В моменте акции РУСАЛ падали на 7%, но к закрытию отскочили к 80 рублям. Влияние новости на акции носит эмоциональный характер и сказывается на отставании бумаг от рынка. Но на данном этапе случившееся не сказывается на операционной работе компаний En+ и РУСАЛ. Условием вывода этих компаний из-под санкций ранее стало сокращение влияния Дерипаски в головной структуре En+. В рамках реализации так называемого "плана Баркера" доля бизнесмена в En+ снизилась с 70% до 44,95%, при этом голосовать он может не более чем 35% акций.

Сегодня с утра в Гонконге акции падают на 4% и в пересчете на рубли торгуются на уровне 77,8. Впрочем, небольшой дисконт на Гонконгской бирже по отношению к локальным акциям в последние месяцы является обычным состоянием. При этом не добавляет поддержки локальная ситуация на рынке алюминия. Вчера тонна металла упала на 1,7%, а сегодня с утра теряет в цене еще чуть более 1%.

∙ Газпром (+1,5%). Совет директоров утвердил бюджет и инвестиционную программу на 2021 г. По сравнению с изначальным планом, объем поступлений от продажи газа увеличился почти на 30%, что позволит по итогам года выйти на рекордный уровень по выручке. EBITDA может превысить $45 млрд. Полученные дополнительные доходы распределятся на увеличение дивидендов и инвестиционной программы, а также сокращение долга, говорится в комментарии заместителя предправления Газпрома Фамила Садыгова.

Объем инвестпрограммы на 2021 год увеличен до 1185 миллиардов рублей (+282 миллиардов рублей к пролому прогнозу). Обычно новости о росте капекса не сильно радуют инвесторов, однако в данном случае это поможет быстрее запустить ряд запланированных инвестпроектов.

При этом FCF в этом году будет положительным. Общий долг Группы снизится на $3 млрд по сравнению с изначальным прогнозом и составит 71,6 миллиардов долларов. Показатель Чистый долг/EBITDA опустится к 1,2х.

∙ Сохраняется повышенная волатильность в акциях третьего эшелона энергетического сектора. Еще на прошлой неделе в фокусе внимания многих дэйтрейдеров оказались бумаги сетевых и сбытовых компаний с невысокой ликвидностью. Эхо тех импульсов доносится до сих пор, хотя в большинстве случаев фундаментальной основы для колебаний на десятки процентов так и не появлялось.

∙ Сегодня Норникель опубликует производственный отчет за 9 месяцев 2021 года.

∙ Петропавловск обнародует операционные результаты за III квартал. Ключевым событием в кейсе компании остаются ожидания новой дивидендной политики, которую планировалось опубликовать до конца октября.

∙ В США продолжится сезон корпоративных отчетов. Сегодня финансовые результаты представят Tesla, Verizon, Abbott, NextEra Energy, IBM.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,05%, нефть Brent в минусе на 0,6% и находится на уровне 84,6 долларов.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет недалеко от уровня закрытия вторника.