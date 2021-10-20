МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно негативный. Цены на нефть перешли к снижению после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник завершились повышением трех основных индексов на 0,5-0,7% после оптимистичных квартальных результатов Johnson & Johnson и Travelers. Рынок в целом находился в приподнятом настроении, несмотря на данные об охлаждении национального рынка жилья в сентябре и падение числа закладов новых домов и разрешений на строительство. Индикаторы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average расположены совсем недалеко от исторических максимумов.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1% в рамках коррекции. Накануне один из представителей ФРС заявил о возможности более раннего ужесточения политики в случае продолжительной инфляции. Среда же отметится для бирж квартальными результатами Tesla, Verizon и IBM, в то время как в остальном инвесторы будут реагировать на общеэкономические факторы.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 почти на 0,4%. Новый день для региона начался с данных о замедлении потребительской инфляции Великобритании в сентябре, но темпы роста производственных цен как в Великобритании, так и в Германии ускорились. В частности, в крупнейшей экономике еврозоны производственная инфляция достигла 14,2% г/г вопреки ожиданиям увеличения цен на 12,7%.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 прибавил 0,14%. Австралийский S&P/ASX вырос на 0,5%. Китайские индексы снижаются в пределах 0,5%. Народный банк Китая заявил, что последствия долговых проблем застройщика Evergrande должны быть контролируемыми, тем не менее напряженность на рынках сохраняется.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют чуть более 0,5% после аналогичного повышения накануне. Давление на котировки оказывают намерения китайских властей остановить рост цен на уголь и вернуть производительность угольных шахт в стране к нормальным значениям, что в перспективе негативно для спроса на нефть. Кроме того, данные Американского института нефти показали увеличение запасов "черного золота" на прошлой неделе на 3,3 млн при сокращении запасов нефтепродуктов на 6,5 млн баррелей. Аналогичной динамики в целом ждут от отчета Минэнерго США в среду.

События дня:

• окончательный индекс потребительских цен еврозоны в сентябре (12.00 мск)

• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)

• операционные результаты Petropavlovsk за 3-й квартал 2021 года и обновленная стратегия компании

• операционные результаты Норникеля за 3-й квартал 2021 года

• квартальные результаты Tesla, Verizon, IBM

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли, а долларовый индикатор обновил очередной максимум с 2011 года 1901 пункт. С одной стороны, рынки сохраняют потенциал краткосрочного роста, но с другой ухудшение зарубежных настроений в среду может способствовать нисходящей коррекции с ближайшими поддержками 4230 и 1870 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 4220-4330 пунктов.

Рубль накануне укрепился против доллара и евро, а на утренних торгах корректируется вниз. Пара доллар/рубль вернулась к торговле между поддержкой 70,80 руб. и сопротивлением 71,50 руб. после обновления накануне очередного минимума с лета прошлого года 70,65 руб. Пара евро/рубль также двигается в рамках диапазона 82-82,80 руб., оценивая изменения на рынке нефти и общемировую склонность к риску.

В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в умеренный минус вслед за ухудшением настроений за рубежом и, в частности, на рынке энергоносителей и промышленных металлов. Золото и серебро при этом продолжают попытки роста, что должно поддержать бумаги золотодобытчиков. Важные драйверы в среду могут возникнуть, в частности, в акциях Petropavlovsk — компания публикует операционные результаты и должна представить обновленную стратегию с возможными новостями по дивидендам.