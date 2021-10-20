Цены на нефть отыграли часть потерь из-за опасений дефицита
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Во вторник цены на нефть в очередной раз показали рост, частично отыгрывая потери предыдущего дня. По мере приближения зимы и снижения температуры в Северном полушарии опасения из-за дефицита энергоресурсов растут. Рекордные цены на уголь и газ подстегивают рост нефти, поскольку потребители, где это возможно, начинают использовать для электрогенерации более дешевые в сегодняшних реалиях мазут и дизельное топливо.
Несмотря на растущее потребление, нефтепроизводители не спешат увеличивать производство. Страны ОПЕК+ ясно дают понять, что не намерены отклоняться от запланированного еще в августе графика добычи, согласно которому производство будет увеличиваться на 400 тыс. б/с ежемесячно. При этом ряд стран, в частности Ангола и Нигерия, отстают от графика из-за технических проблем. В сентябре уровень исполнения сделки по сокращению добычи составлял 115%, что означает более низкую добычу, чем предполагают квоты.
Сланцевые производители в США пока также не готовы к серьезному росту производства. Несколько недель добыча была под ударом из-за последствий урагана в Мексиканском заливе, и лишь на прошлой неделе восстановилась к уровням середины августа. При этом сланцевики продолжают активно расходовать резервные скважины DUC, что подчеркивает недостаточный уровень нового бурения. По прогнозам EIA, средний уровень добычи составит 11 миллионов б/с в октябре, 11,13 млн б/с в ноябре и 11,27 миллионов б/с в декабре. Вероятен небольшой пересмотр в сторону увеличения, но для баланса на мировом рынке это будут некритичные цифры.
При таком фоне фьючерсы на Brent остаются вблизи максимальных уровней за 7 лет. В понедельник котировкам совсем немного не хватило до обновления рекордов, но в сложившихся условиях достижение новых максимумов выглядит лишь вопросом времени. Сейчас на графике можно наблюдать формирование боковой консолидации. Перед обновлением вершин не исключен еще один импульс вниз в район 82-83 доллара за баррель.
Вчера поздно вечером предварительные данные по запасам в США представил API. Запасы нефти выросли на 3,3 миллиона баррелей, в то время как запасы бензина и дистиллятов сократились на 3,5 млн и 3 млн баррелей соответственно. Данные выглядят неплохо, но сегодня с утра фьючерсы на Brent снижаются и теряют 0,6% к ценам закрытия вчерашнего дня. Сегодня в 17:30 по МСК официальные данные по запасам в США представит EIA.
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