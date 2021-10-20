МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Во вторник фондовые индексы США закрылись на положительной территории. Из макростатистики были опубликованы данные по количеству выданных разрешений на строительство, которые оказались чуть хуже ожиданий. Прогноз по выданным разрешениям за сентябрь был на уровне 1,62 миллиона, в то время как фактически было выдано 1,56 миллиона, что на 7,7% ниже уровня августа.

Сезон отчетности в США продолжает набирать обороты и сегодня будут опубликованы финансовые результаты компаний Verizon Communications (до открытия рынка), Biogen (до открытия) и Tesla (после закрытия).

Apple анонсировала M1 Pro и M1 Max для Mac, производительность процессора которых на 70% выше, чем у M1. 14-ядерный графический процессор в M1 Pro до 2 раз быстрее, чем M1, а 32-ядерный M1 Max до 4 раз быстрее, чем M1. M1 Pro предлагает пропускную способность памяти до 200 ГБ /с. M1 Max обеспечивает пропускную способность памяти до 400 ГБ/с — что в 2 раза больше, чем у M1 Pro, и почти в 6 раз больше, чем у M1. Данные характеристики чипов для Mac позволяют Apple конкурировать на рынке игровых компьютеров. По данным IDC по итогам 2020 года было продано 41 миллионов игровых компьютеров, включая 24 миллионов ноутбуков. Тем не менее, стоимость Mac существенно выше средней стоимости реализации игровых компьютеров: $1 041 (2020 г) vs $1 999 начальная стоимость Mac. Таким образом, на наш взгляд, Mac будет конкурировать с игровыми ноутбуками в верхней ценовой категории.

Компания также анонсировала третье поколение AirPods с пространственным звуком и Dolby Atmos (технология объемного звука). У Apple теперь есть три ценовых категории в рамках продукта AirPods: Airpods 2-го поколения по цене $129, Airpods Gen 3 по цене $179 и Airpods Pro по цене $249. Apple анонсировала новый план по подписке Apple Music Voice Plan, стоимость составит $4,99 в месяц и будет включать услуги Siri. Данный план позволит Apple быть более конкурентоспособной по сравнению с конкурентами: стоимость безлимитной подписки Amazon Music составляет $3,99, студенческая подписка Spotify — $4,99.

Мы позитивно оцениваем прошедшую презентацию, на наш взгляд, Apple пытается расширить целевой рынок (TAM) за счет предоставления различных ценовых категорий, которые теперь доступны по каждому продукту/услуге (Airpods, Apple Music, Mac). При этом мы сохраняем нашу рекомендацию по акциям компании — HOLD с целевой ценой $140. Обновление рекомендации будет осуществлено после предоставления финансовой отчетности за 4 квартал (28 октября).

Компания Johnson & Johnson предоставила ежеквартальную финансовую отчетность. Совокупная выручка выросла на 10,7% г/г до отметки в $23,3 миллиарда, что оказалось на $380 миллионов (1,6%) ниже ожиданий консенсус-прогноза. Хуже ожиданий были продажи вакцины от COVID-19, которые составили $502 миллиона против ожиданий в $762 миллиона. Прибыль на акцию составила $1,37, что на $0,8 ниже ожиданий консенсус-прогноза. Также менеджмент обновил прогноз по выручке и прибыли на акцию на 2021 года. Согласно нему, менеджмент ожидает выручку в диапазоне $92,8 — 93,3 миллиардов, что на $0,3 миллиарда выше предыдущего прогноза, но ниже консенсус-прогноза в $94 миллиарда. В то же время прогноз по чистой прибыли на акцию оказался лучше ожиданий консенсуса (диапазон $9,77-9,82 против консенсуса в $9,64).

По нашим оценкам, отчетность нейтральная. Компания Johnson & Johnson является ориентиром для понимания того, что ждать от отчетности других компаний в секторах медицинской техники, биотехнологий и фармацевтики, а также товаров для потребительского здоровья. Рассмотрим результаты каждого сегмента компании в отдельности.

Выручка сегмента "Биофармацевтика" выросла г/г на 14% до отметки в $12,9 миллиардов (без учета продаж вакцины от COVID-19 рост выручки сегмента составил 9%), что на $200 миллионов (1,5%) хуже ожиданий. В разрезе подсегментов наибольший вклад в рост выручки внесли подсегменты лекарств от онкологии (+17% г/г), легочной гипертензии (ЛГ, +16%) и иммунологии (+12%). Среди препаратов наибольший рост продемонстрировали Darzalex (множественная мейлома, ожидания $1,45 миллиарда, факт $1,6 миллиарда, +44% г/г,), Elreada (рак простаты, факт $344 миллиона, +67% г/г), Tremfya (псориаз, ожидания $462 млн, факт $537 миллиона, +64% г/г), Stelara (несколько аутоиммунных заболеваний, ожидания $2,31 миллиарда, факт $2,38 миллиарда, +22% г/г), Opsumit (ЛГ, $458 миллиона, +17% г/г), Uptravi (ЛГ, +19% г/г).

Выручка сегмента «Медтехника» выросла на 8% г/г до отметки в $6,6 миллиардов (годом ранее было $6,15 млрд, консенсус ожидал $6,8 млрд). Наибольший вклад в рост выручки вложили продажи хирургического оборудования (выручка $2,4 млрд, +12% г/г, совпало с ожиданиями консенсуса), а также проведение хирургических операций для коррекции зрения (выручка $0,3 млрд, +23% г/г, лучше консенсуса на 12%). Хуже всего был результат у подсегмента "Ортопедическое оборудование", выручка которого осталась на уровне прошлого года и была ниже ожиданий на 5,6%.

Сегмент "Потребительское здоровье" продемонстрировал рост на 5% г/г и принес компании $3,7 млрд (выше ожиданий на 1%). Все подсегменты за исключением "безрецептурных препаратов" продемонстрировали динамику выручки г/г от —3 до 1%. Продажи безрецептурных препаратов составили $1,37 млрд, что на 20% выше аналогичного показателя прошлого года.

Как итог, за исключением сегмента "Медтехники" результаты неплохие, но близкие к ожиданиям консенсуса. По итогам отчетности мы понизили прогноз по выручке от продаж вакцины от COVID-19 и препарата Imbruvica, а также повысили прогноз по росту выручки от препаратов Elreada и Tremfya, однако на нашу целевую цену это не оказало существенного влияния, поэтому мы сохраняем нашу рекомендацию HOLD с целевой ценой $175 на инвестиционный горизонт 1 год. Кроме этого, мы отмечаем необходимость увеличения M&A активности компании для наращивания темпов роста выручки в ближайшие годы.