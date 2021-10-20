МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. На старте сессии мы совершили рывок вверх вслед за другими площадками и нефтью. Индекс Мосбиржи приблизился к исторической вершине, а индекс РТС в очередной раз обновил 10-летний максимум.

Вскоре внешний фон ненадолго ухудшился, вызвав у нас резкую просадку, но ее быстро выкупили благодаря улучшению ситуации на мировых рынках. Фоновые индикаторы и нефтяные цены с начала дня находятся под давлением. Негативом выступает ухудшение ситуации с пандемией во многих регионах.

Кроме того, производственные и логистические проблемы вместе с дорогим сырьем создают инфляционный импульс, ставящий под угрозу экономический рост и монетарные программы, стимулирующие его.

Тем не менее, после нашего открытия мировые рынки предприняли попытку восстановления и вслед за кратковременной просадкой продолжили возвращать утраченные позиции. Улучшение внешнего фона вернуло нас к росту. Поддержку рисковым активам оказывают сильные отчеты западных компаний за третий квартал.

Сегодня повлиять на рублевые активы и нефтяные цены способна еженедельная отраслевая статистика, публикуемая Минэнерго США в 17:30 МСК. Ночной отчет Американского института нефти показал рост запасов нефти, превысивший ожидания, что оказало давление на нефтяные котировки.

Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на исторической вершине 4293 п., у индекса РТС на 10-летнем максимуме 1903 п. Если мировые рынки продолжат восстанавливаться, мы в ближайшее время способны преодолеть эти технические препятствия.

Валютный рынок

Поначалу рубль пытался укрепляться благодаря восстановлению нефти, но затем она возобновила снижение, вызвав существенную просадку российской валюты. После старта основной сессии рубль стал возвращать утраченные позиции вслед за нефтяными ценами и мировыми рынками.

Развивающихся валют утром укреплялись благодаря снижению доллара. Однако незадолго до открытия европейских торгов он перешел к активному росту, ухудшив ситуацию в секторе. Большинство представителей вышло в минус, но к текущему моменту скорректировало потери.

Российский долговой рынок продолжает развивать нисходящее движение в ожидании очередного повышения ключевой ставки по итогам пятничного заседания ЦБ РФ. Индекс гособлигаций RGBI снижается третью сессию подряд, вновь переписав недельный минимум.

Рубль сохраняет высокую чувствительность к внешнему негативу, покупатели проявляют повышенный интерес к инвалюте, курс которой находится вблизи 15-месячных минимумов. Поэтому ухудшение внешнего фона может привести к более значимой коррекции доллара с ближайшей целью в районе 71,55 руб., где ранее находилась сильная поддержка, которая теперь выступает не менее значимым сопротивлением.