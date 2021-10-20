МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Российский рынок демонстрировал неуверенность на торгах в среду. Нефть, алюминий, медь теряли более 1%. Столь же неуверенная динамика наблюдалась в европейских индексах. Цены на недвижимость в Китае снизили темпы роста до 3,8% в сентябре по сравнению с 4,2% в августе и 4,8% в июле. Похоже, что строительный сектор КНР, который является крупным потребителем металлов, входит в полосу спада.

• По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи — 4268,33 п. (-0,19%), а индекс РТС — 1894,22 п. (-0,31%).

• Сектор металлов и добычи повышался на 0,4%. Основной прирост обеспечивали акции золотодобывающих компаний. Жёлтый драгоценный металл дорожает вторую сессию подряд на фоне дальнейшего роста инфляционных ожиданий. В бумагах угольщиков и сталеваров, напротив, снижение на опасениях падения китайского спроса из-за охлаждения в строительстве.

• Акции ГМК "Норникель" теряли более 1,6%. Производство никеля выросло на 55% относительно III квартала до 51 тыс. тонн за счёт восстановления добычи на руднике "Таймырский" и восстановления Норильской обогатительной фабрики. Однако производство за девять месяцев снизилось на 23% до 130 тыс. тонн. На показателе сказалась остановка рудников "Таймырский" и "Октябрьский" в I половине года. За девять месяцев производство меди сократилось на 20% до 288 тысяч тонн. Причина сокращения показателя аналогична с ситуацией по никелю.

• Сектор химии и нефтехимии терял более 1,2%. Власти КНР обещают стабилизировать цены на ряд ресурсных товаров, включая удобрения. Вероятно, что это отразится в будущем на закупочных ценах.

Итоги аукционов ОФЗ намекают на более агрессивное повышение ставки ЦБ РФ

Рубль немного слабел, реагируя на дешевеющую нефть и металлы. Однако спрос на ОФЗ и налоговый период защищают российскую валюту от резких движений.

• К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5970 рублей.

• Ставки MosPrime выросли до 7,14% на день, 7,20% на неделю и 7,43% на месяц.

• Минфин РФ провёл аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26239 с погашением 23 июля 2031 года. Размещённый объём составил 20 миллиардов рублей по номиналу при спросе 38,994 миллиардов рублей и средневзвешенной доходности 7,61%. Итоги аукциона в большей степени намекают на то, что рынок ожидает повышения ставки на 50 базисных пункта до 7,25% в рамках заседания ЦБ РФ в пятницу.

• AUD и NZD сохранили часть достижений против американского доллара. Напомним, что в понедельник 18 октября стало известно о росте инфляции в Новой Зеландии до 4,9% в III квартале, что значительно повышает шансы ускоренного повышения ставки Резервного Банка Новой Зеландии.

• Глава Бундесбанка Йенс Вайдман подал в отставку. По его словам, в основе решения лежат личные мотивы. Однако в своей прощальной речи он весьма конкретно намекнул на риски инфляции. Впрочем, для него это традиционная сфера озабоченности, так как он является последовательным "ястребом" денежной политики.

По состоянию на 15:20 мск:

• DXY — 93,82 (+0,09%),

• EUR-USD — $1,163 (-0,03%),

• GBP-USD — $1,376 (-0,24%),

• USD-JPY — 114,26 (-0,08%),

• USD-RUB — 70,98 (+0,18%),

• EUR-RUB — 82,53 (+0,12%).

Инфляция в Великобритании неожиданно замедлилась

Европейские индексы торговались с незначительной волатильностью. В основном, инвесторы реагировали на корпоративные отчёты.

• Nestle смогла отчитаться лучше ожиданий за счёт роста продаж кофе и органических продуктов. Акции конкурента Unilever также дорожали, хотя отчёт компании будет опубликован 21 октября.

• Бумаги владельца модных брендов Kering теряли более 4% на фоне замедления роста продаж. В основном проблемы фиксируются в юго-восточной Азии, где продажи осложнялись карантинными мерами в конце лета.

• Британская инфляция удивила замедлением роста потребительских цен до 3,1% в сентябре с 3,2% в августе. Ожидалось сохранение данного показателя. Оценка инфляции в еврозоне за сентябрь была оставлена на уровне 3,4%.

По состоянию на 15:20 мск:

• FTSE 100 — 7218,24 п. (+0,01%),

• DAX — 15513,23 п. (-0,02%),

• CAC 40 — 6666,08 п. (-0,06%).

Саудовская Аравия винит низкий объём инвестиций в текущем энергетическом кризисе

• Министр энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман полагает, что при текущих ценах на газ дополнительный спрос на нефть может составить до 500-600 тысяч баррелей в сутки. Он также подчеркнул, что текущие высокие цены на энергоносители это результат недоинвестирования и низких запасов.

• Американская статистика по запасам подтверждает повышение спроса на нефтепродукты. Согласно данным API, на неделе до 15 октября коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,3 миллиона баррелей. Однако запасы бензина упали на 3,5 миллиона баррелей, а дистиллятов на 3,0 миллиона баррелей. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут роста запасов нефти на 2,0 миллиона баррелей, а также сокращение запасов бензина на 2,2 миллионов баррелей и дистиллятов на 2,4 миллионов баррелей.

• Однако главным поводом для снижения большинства сырьевых контрактов на текущий момент являются заявления китайской Комиссии по реформам и развитию. Согласно официальному заявлению, власти КНР примут все необходимые меры, дабы снизить цены на термический уголь и пресечь какие-либо спекуляции.

По состоянию на 15:20 мск:

• Brent — $84,22 (-1,01%),

• WTI — $81,45 (-1,20%),

• Алюминий — $3091,5 (-0,66%),

• Золото — $1785,1 (+0,82%),

• Медь — $10277,99 (-0,87%),

• Никель — $20065 (+0,07%).

Американский рынок ждёт "Бежевую книгу" ФРС для оценки действий регулятора

Фьючерсы на основные индексы США торговались в диапазоне +-0,1%. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам снижалась на 1 базисный пункт до 1,627%.

• Из макроэкономических событий дня может быть интересна "Бежевая книга" ФРС, в которой описывается состояние экономических округов США. Вполне вероятно, что концовка торгов может оказаться оптимистичной, если Федеральные Резервные Банки отметят некоторое охлаждение экономики.

• Акции Novavax теряли почти 26% на утренних торгах, реагируя на новости о проблемах с удовлетворением запросов Федерального агентства по продовольствию и медикаментов в процессе регистрации собственной вакцины против COVID-19.

• Бумаги Verizon повышались на 1%. Компания отчиталась лучше ожиданий по прибыли и улучшила ожидания на финансовый год благодаря более быстрому развертыванию сетей 5G.