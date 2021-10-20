Рынок США: в фокусе — отчетность и гособлигации
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы движутся нейтрально на открытии торгов среды. Фактор риска — увеличиваются доходности гособлигаций США. В фокусе — сезон отчетности.
В районе 4300 п. по S&P 500 расположен уровень поддержки. Индекс начал новый заход наверх. Сопротивление — 4550-4620 п., откуда может начаться новый виток снижения.
Доходность гособлигаций и данные по экономике
С начала октября доходность 10-летних Treasuries выросла с 1,3% до 1,63%. Этому способствовали ожидания по сворачиванию монетарного стимулирования. Представитель ФРС Кристофер Уоллет заявил, что Tapering может начаться в ноябре. Ожидается, что процесс продлится около 1-1,5 лет, если экономика не начнет сильно ухудшаться, а рынок акций проваливаться. Из-за роста доходности гособлигаций под давлением акции IT-сектора из-за высокой беты.
В 21:00 МСК будет опубликован региональный отчет по экономике Бежевая книга. В четверг будут опубликованы данные по продажам жилой недвижимости на вторичном рынке за сентябрь. Если ситуация в экономике будет улучшаться, сворачивание QE пройдет более быстрыми темпами.
Сезон отчетности
Квартальные результаты Netflix (-3%) оказались смешанными. Выручка увеличилась на 16,3% (г/г), до $7,48 млрд. EPS составила $3,19, что превосходит оценки Wall Street в $2,56. Количество новых подписок превысило ожидания. Финансовый прогноз разочаровал участников рынка.
Энергетическая компания NextEra Energy (+0,9%) сообщила о снижении квартальной прибыли из-за роста расходов и снижения операционной прибыли. Скорректированная EPS составила $0,75 при консенсусе аналитиков на уровне $0,72.
После закрытия торгов в США с квартальной отчетностью выступят Tesla и IBM.
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