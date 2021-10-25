За прошлую неделю индекс МосБиржи снизился на 1,52%. При текущих сверхвысоких ценах на энергоносители коррекции на нашем рынке будут "выкупаться".

С августа нефтяные цены двигаются в рамках восходящего канала с нижней границей 83 (Brent) и до ноябрьского заседания ОПЕК их обвал маловероятен. А учитывая то, что рост заболеваемости COVID-19 в Великобритании, Китае и некоторых других странах "подтачивает" спрос на нефть, маловероятно, что ОПЕК+ примет радикальное решение по наращиванию нефтедобычи.

Саудовская Аравия заявила, что в условиях пандемии ОПЕК+ должен сохранит осторожный подход к поставкам нефти. Нигерия и Азербайджан выступают за консервативную позицию в вопросе наращивания добычи, Казахстан хочет наращивать.

В пятницу ЦБ агрессивно повысил ключевую ставку до 7,5% — очевидно его настораживает, что не произошло значимого снижения цен на плодоовощную продукцию в сезон. Чтобы добиться целевых показателей инфляции на следующий год 4% — 4,5%, надо действовать радикально. На фоне эффекта "высокой базы" я ожидаю, что во втором квартале 2022 годы мы увидим перелом и инфляция начнет снижаться.

ЦБ держит руку на пульсе и не исключает еще одного повышения ставки в декабре. Что это означает для инвесторов, которые покупают российские акции? Это означает что если на мировых фондовых рынках начнется коррекция, наш рынок в какой то момент начнет показывать "невнятную" боковую динамику. Такая динамика некомфортна для начинающих инвесторов, а ставки по банковским депозитам неминуемо вырастут после пятничного решения ЦБ. Мы можем увидеть определенный переток средств инвесторов с фондового рынка на банковские депозиты.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в пятницу заявил, что инфляция может оставаться более высокой продолжительное время. Он послал сигал, что покупку облигаций ФРС скоро начнет сокращать, но спешить в отношении повышения ставок ФРС не будет. Также глава ФРС заявил о необходимости мониторить рост зарплат.

У инвесторов растет интерес к защитным активам. На фоне роста золота мы на прошлой неделе видели интерес к акциям золотбывающих компаний. К примеру, котировки акции компании "Полюс" за неделю выросли на 6,72%. "Быкам" на графике золота удалось пробить июньский понижательный тренд, но на их пути стоит сильное сопротивление 1835 долларов. Чем оно ближе, тем сильнее давление продавцов.

В долгосрочном плане на 3 года и более золото — актив перспективный. В краткосрочном же плане учитывая перспективы локального укрепления доллара на фоне сокращения покупок облигаций мы можем в ближайшие недели увидеть боковую динамику. Также на золото будут влиять словесные интервенции, направленные на то, чтобы сбить инфляционные ожидания.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в воскресенье, что США не потеряли контроля над инфляцией, которая может вернуться в норму ко второй половине 2022 года.

Жду открытие нашего рынка открытие с повышением. С конца августа индекс РТС находится в "зоне быков". Обстановка на биржах в Азии хорошая. Проблемный китайский девелопер China Evergrande Group предотвратил дефолт, выплатив купон по облигациям.