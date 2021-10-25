Европейский фондовый рынок в пятницу вырос на росте акций технологических компаний, сильных данных по прибыли L'Oreal и улучшении настроения из-за неожиданного процентного платежа по облигациям китайской Evergrande Group. За неделю европейский фондовый индекс STOXX 600 вырос на 0,5%, британский FTSE 100 и немецкий DAX потеряли 0,3%, CAC прибавил 0,1%.

В Германии три партии, вовлеченные в коалиционные переговоры, надеются завершить переговоры к концу ноября и проложить путь для избрания лидера Социал-демократической партии Олафа Шольца канцлером в начале декабря.

В пятницу основные фондовые индексы США закрыли сессию разнонаправленно. Динамика американских индексов за неделю была отрицательной: DOW —1%, S&P —1,7%, Nasdaq —1,3%.

Индексы S&P 500 и Nasdaq закрылись снижением, так как разочаровывающие квартальные отчеты Snap и Intel привели к снижению секторов коммуникаций и технологий. Инвесторы стали настороженными, поскольку Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл обсудил сокращение стимулирующих мер.

На текущей неделе запланировано множество событий.

Данные в четверг покажут степень влияния эпидемии на экономику США. Экономисты прогнозируют, что рост ВВП замедлился до 2,8 % с 6,7 % в предыдущие три месяца. Другие экономические данные, которые следует просмотреть в течение недели, включают отчеты о заказах на товары длительного пользования в среду, первоначальные заявки на пособие по безработице в четверг и личные доходы и расходы в пятницу. Пятничные данные включают базовый индекс цен PCE.

ЕЦБ проведет заседание по вопросам политики в четверг. На своем последнем заседании в сентябре политики отложили принятие решения о покупке облигаций до декабря, но с тех пор инфляция в еврозоне выросла до 13-летнего максимума на фоне узких мест в поставках и резкого роста цен на энергоносители. Пресс-конференция после заседания по вопросам политики в четверг с главой ЕЦБ Кристин Легард, скорее всего, даст инвесторам ключ к решению в декабре.

Неделя предстоит насыщенной на квартальные отчеты: Facebook, Microsoft, Alphabet, Twitter, MSCI, Visa, Eli Lilly, AMD, 3M, Lockheed Martin, Coca-Cola, McDonald's, eBay, General Motors, Ford, Boeing, Apple, Amazon, MasterCard, Comcast, Merck, Gilead Sciences, ExxonMobil, Chevron, AbbVie, Colgate-Palmolive.