МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Российские индексы завершали прошлую неделю с разнонаправленной динамикой. Долларовый РТС вырос за счет ослабления рубля, тогда как индекс МосБиржи снизился, опустившись ниже 4200 п. Обороты торгов вновь оказались относительно скоромными (87 миллиардов рублей), так что рано говорить, что на нашем рынке идет масштабная распродажа.

Основным событием прошлой недели для российского рынка стало пятничное решение ЦБ РФ. Банк России неожиданно поднял ставку сразу на 75 б.п., тогда как консенсус сводился к шагу в 50 б.п. Более того, комментарии регулятора были весьма жесткими из-за высоких инфляционных ожиданий. Выросли шансы повышения ключевой ставки на декабрьском заседании еще как минимум на 50 б.п.

Также повышен и уровень ожиданий по среднему значению ключевой ставки в 2022 году до 7,3-8,3%. Еще в июле Центробанком прогнозировалось, что средняя ставка будет на уровне 6-7%.

Уже давно рынки не проявляли выраженной реакции на решения Банка России, но сейчас после публикации релиза ЦБ негативная реакция была отмечена и в российских облигациях, и в акциях, а пара USD/RUB в моменте даже опускалась ниже 70. То есть это как раз отражает, что участники ждали более мягких решений регулятора.

Индекс ОФЗ (RGBI) в пятницу упал на 0,8%, опустившись на минимальные уровни с марта 2020 г. И это может быть еще не предел. Особенно сильно страдают рублевые облигации со средними сроками погашения. Доходность 5-летних бумаг подскочила до 7,8%. Еще некоторое время слабость на рынке бондов, вероятно, сохранится. Но вскоре по мере прохождения долгожданного пика по инфляции покупка облигаций станет очень интересной среднесрочной идеей.

Российский рубль — естественно бенефициар высоких ставок. Курс USD/RUB достиг круглой отметки 70. К концу пятницы он немного отскочил, но причин для формирования девальвационных трендов не наблюдается. Наоборот, учитывая продолжение роста цен на нефть (Brent сегодня около $86), высоки шансы на спуск котировок ниже 70. Если опираться на важные технические рубежи, то снизу промежуточными поддержками могли бы выступить уровень 69,6 и область 68-68,5.

По индексу МосБиржи среднесрочная картина пока растущая, но фаза коррекции еще может быть не завершена. Ближайшая область поддержки находится в районе 4145-4170 п. Спуск к этим отметкам вполне допустим.

Фактор роста рублевых ставок — очевидный негатив для акций. Взаимосвязь здесь простая: облигации в глазах инвесторов становятся все более привлекательными, учитывая рост их доходности к погашению и более низкие риски. Так что консервативные дивидендные истории типа акций Юнипро или МТС вряд ли смогут в самое ближайшее время показать устойчивый подъем.

Среди отдельных секторов чуть лучше рынка могут выглядеть банки. Для некоторых из них рост ставок в чем-то даже позитивен в плане влияния на финансовые результаты. А среди экспортеров сильнее остальных могут торговаться нефтяные бумаги на фоне высокой цены Brent. Положительный среднесрочный взгляд по Лукойлу, Роснефти, Татнефти. Из-за крепкого рубля в краткосрочной перспективе в аутсайдерах привилегированные акции Сургутнефтегаза.

На рынке США в пятницу индексы снижались после семи сессий роста подряд. В моменте S&P 500 в 67 раз в этом году переписал исторические максимумы, однако к закрытию ушел в красную зону. В районе 4545-4560 п. проходит область технического сопротивления.

В США возможно развитие коррекции, чему в том числе способствуют пятничные комментарии главы ФРС о том, что пришло время сворачивать QE. Теперь, по его словам, высокая инфляция, скорее всего, сохранится и в следующем году, хотя в конце концов и снизится к ориентиру в 2%. "Мы не знаем, как много времени потребуется для снижения инфляции", — сказал Пауэлл, добавив, что риском сейчас является устойчиво-высокая инфляция на протяжении длительного времени. Налицо смена риторики. Вот уже и сам Пауэлл перестал говорить, что инфляция является кратковременным явлением.

При сохранении наблюдаемых тенденций, на мой взгляд, рыночные прогнозы по срокам начала увеличения процентных ставок ФРС продолжат смещаться на все более ранний период. Если еще два месяца назад консенсус сводился к росту ставки в 2023 году, то сейчас многие уже ждут начала ужесточения уже в середине 2022 года. Все это естественно негативный фактор для рынка акций США, снижающий уверенность в сохранении устойчивости растущего тренда по S&P 500. Как уже ранее отмечал, подъем американского индекса к максимумам — повод для временной фиксации длинных позиций.

В фокусе

∙ После недавнего всплеска волатильности и спекулятивной активности в третьем эшелоне электроэнергетики волна амплитудных движений продолжилась. Но теперь она затрагивает уже широкий круг инструментов по всем секторам. Например, еще в четверг акции Абрау-Дюрсо без каких-либо корпоративных причин взлетели на 31%, а уже в пятницу рухнули на 21%.

С недавних максимумов на 36% провалились акции Россети Сибирь. При этом как не было новостей в пользу роста, так нет их и в оправдание снижения. Материнская компания Россети в свете такой активности в акциях своих дочерних компаний даже обращалась в ЦБ и Мосбиржу с целью проверить такие движения на факт манипулирования.

Еще один пример сильных движений — акции Дагестанэнергосбыта, просевшие в пятницу на 12%. Но интересен не факт падения, а то, на каких высоких для этих бумаг оборотах прошло снижение — 474 миллионов рублей. Вся капитализация компании — 1,75 миллиардов рублей. То есть за день наторговали на 27% от капитализации. К примеру, у Сбербанка в пятницу оборот составил 1,2% от капитализации. Подобные движения в третьем эшелоне во многом являются спекулятивными, что стоит учитывать.

∙ На прошлой неделе состоялось IPO Ренессанс страхования. Размещение прошло по нижней границе ценового диапазона IPO — 120 рублей. Торговый оборот в первый день составил 581 миллион рублей, во второй — 344 миллиона рублей. То есть в целом ликвидность торгов пока достаточно высокая. В пятницу сессия завершалась на уровне 115 рублей, на 4,1% ниже цены IPO.

∙ Сегодня Лента и ММК опубликуют операционные результаты и ключевые финансовые показатели за третий квартал 2021 года. У ММК состоится заседание совета директоров по вопросу дивидендов. Дивдоходность может быть чуть ниже, чем у недавно отчитавшихся НЛМК и Северстали.

∙ Петропавловск обнародует квартальный производственный отчет.

∙ Поддержку американским индексам акций оказывает сезон отчетов. Согласно данным FactSet, отчиталось уже 23% компаний из S&P 500. Из них 84% эмитентов отчитываются о превышении прогноза по прибыли (EPS) и 75% — по выручке. При этом отмечу, что в преддверии этого сезона отчетов аналитики не снижали свои прогнозы, как это часто бывает перед концом квартала.

∙ На этой неделе среди крупных компаний результаты представят: Facebook (понедельник), Microsoft Alphabet, Visa, Eli Lilly, AMD, General Electric (вторник), Coca-Cola, McDonalds, Boeing, General Motors (среда), Apple, Amazon, Mastercard, Merck, Starbucks (четверг), Exxon Mobil, Chevron, Abbvie (пятница).

∙ Среди заметных событий недели также выделим заседание ЕЦБ, которое запланировано на среду.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в пятницу остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,1%, нефть Brent в плюсе на 0,9% и находится около уровня 86,3 долларов.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет рядом с уровнем закрытия пятницы.