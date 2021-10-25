Покупателям может мешать близость рекордных максимумов
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают рост конца прошлой недели, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,9%. Циклический Dow Jones Industrial Average и индикатор "широкого рынка" S&P 500 обновили исторические пики, в то время как высокотехнологичный Nasdaq чувствовал себя хуже в связи с разочарованием от отчетностей Snap и Intel. В целом рынок по-прежнему не выглядит краткосрочно перекупленным, в связи с чем на предстоящей неделе вполне может быть готов продолжить повышение.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. В ближайшие дни, помимо макроэкономических данных, стоит особенно отметить публикацию отчетности высокотехнологичных гигантов Facebook, Apple, Amazon и Google.
Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%. Неделя начнется для региона с выхода индикатора делового климата Ifo по Германии за октябрь. В то же время один из крупнейших европейских банков HSBC отчитался о прибыли, превысившей ожидания, а также объявил об обратном выкупе акций.
На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 упал 0,7%. Австралийский S&P/ASX вырос на 0,3%. Китайские индексы преимущественно растут в пределах 1%. Оптимизма рынкам добавляет способность Evergrande на прошлой неделе избежать дефолта. В то же время КНР столкнулась с новыми вспышками коронавируса в стране, что может угрожать её экономической активности.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 0,5% после повышения более чем на 1% в пятницу. Котировки продолжают обновлять многолетние максимумы в ожидании сохранения ограниченного предложения и высокого спроса в ближайшие месяцы. Районы сопротивлений для цен расположены у 87 и 86 долларов соответственно — при подходе к данным уровням желание зафиксировать прибыль наверняка вырастет.
События дня:
• индекс делового климата Ifo по Германии за октябрь (11.00 мск)
• операционные и финансовые результаты Ленты за 3-й квартал 2021 года
• финансовые результаты ММК за 3-й квартал 2021 года по МСФО
• операционные результаты РусАгро за 3-й квартал 2021 года
• квартальные результаты Facebook
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу не показали единой динамики, при этом рублевый индикатор завершил день вплотную к средней полосе Боллинджера дневного графика 4190 пунктов, а долларовый благодаря силе рубля оставался довольно далеко от поддержки 1840 пунктов. На предстоящей неделе основную опасность для "быков" по-прежнему представляет среднесрочная перекупленность, которая может толкать рынок вниз при появлении негативных сигналов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 4150-4270 пунктов.
Рубль в пятницу укрепился почти на 1% против доллара и евро вслед за резким повышением ставки ЦБ РФ, а на утренних торгах коррекционно снижается. Пара доллар/рубль расположена выше психологически важной отметки 70 рублей. Пара евро/рубль вернулась к 82 рубям. В целом рубль пытается снять краткосрочную перекупленность, но при наличии должных фундаментальных сигналов вполне может продолжать попытки роста.
В начале основной сессии российские фондовые индексы могут вернуться к повышению во многом благодаря новым пикам нефтяных цен, а также росту цен на цветные металлы. Золоту, в то же время, пока не поддается психологически важная отметка 1800 долл./унц., что может обеспечить локальную фиксацию прибыли в эмитентах сектора. Petropavlovsk при этом сообщил о снижении производства золота за 9 месяцев текущего года на 29%, но подтвердил прогноз по производству на текущий год. Предстоящая неделя в целом отметится публикацией большого числа квартальных отчетностей и макроэкономических данных как в России, так и за рубежом. Основной сложностью рынков может оказаться поиск новых драйверов для обновления очередных максимумов при сохранении общего оптимистичного настроя.
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