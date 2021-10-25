МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. На прошлой неделе индексы Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы, а индекс NASDAQ 100 вплотную подошел к историческим максимумам. В лидерах роста были акции из секторов недвижимости, коммунальных хозяйств и здравоохранения (в основном за счет компаний, занимающихся страхованием здоровья, которые росли на позитивных финансовых отчетностях).

Неоднозначной оказалась макростатистика по Китаю. Были опубликованы данные по ВВП и розничным продажам в Китае. Рост ВВП в 3 кв. год-к-году составил 4,9%, в то время как консенсус-прогноз ожидал 5,2%. Тем временем розничные продажи оказались лучше ожиданий и выросли на 4,4% г/г, а ожидался рост на 3,3%.

Во вторник были опубликованы данные по количеству выданных разрешений на строительство в США, которые оказались чуть хуже ожиданий. Прогноз по выданным разрешениям за сентябрь был на уровне 1,62 миллионов, в то время как фактически было выдано 1,56 миллионов, что на 7,7% ниже уровня августа. В то же время в четверг были опубликованы данные по продаже домов на вторичном рынке, которые были на максимальном уровне с января. Фактическое значение было на уровне 6,3 миллионов, а ожидалось 6,1 миллионов.

Также в США продолжается восстановление рынка труда. Количество новых заявок на пособия по безработице составило 290 тысяч. Ожидания были на уровне 298 тыс., а предыдущее значение — 293 тысяч. Число повторных заявок также оказалось лучше ожиданий — 2,48 миллионов против ожиданий в 2,55 млн и предыдущего значения в 2,6 миллиона.

До прошлой недели наблюдалось улучшение ситуации с COVID-19 в мире, однако на прошлой неделе количество новых случаев заражения вновь начало расти. При этом это может быть как разворотом тенденции на восстановление, так и разовым фактором. Тем не менее мы отмечаем, что в прошлом году в развитых странах ситуация начала ухудшаться во второй половине октября-начале ноября, поэтому списывать риск новой волны COVID-19 пока рано, что подтверждает положение дел в Великобритании, где в день фиксируется более 40 тысяч новых случаев, что близко к максимальному уровню января. В США ситуация пока стабильна и количество новых случаев не превышает 100 тысяч в день.

Отчетность Snap повлекла за собой падение компаний, владеющих социальными сетями. Главной причиной замедления роста выручки Snap стало изменение политики IDFA компании Apple. Данное изменение касается сбора и хранения персональных данных пользователей со стороны приложений и негативно влияет на таргетирование рекламы пользователям. 3 кв. является первым кварталом, когда данное изменение окажет влияние на рекламную выручку компаний. На фоне негативной отчетности также были распроданы акции других компаний, владеющих социальными сетями — Facebook и Twitter, которые в 3 кв. могли столкнуться с аналогичной проблемой.

Доходность 10-летних трежерис выросла на 6 б.п. до 1,63% после хорошей макростатистики по США и Китаю, а также на фоне снижения заболеваемости в США и Западной Европе. Чистые размещения долгосрочных облигаций казначейства на прошедшей и этой неделе в объёме 110 миллиардов долларов не смогут оказать существенное влияние на доходности. Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB за неделю выросли на 8 б.п. до уровня 2,49%, спрэд расширился до уровня 0,85%.

Эта неделя будет насыщена на публикации квартальной отчетности. Финансовые результаты за 3к21 представят следующие компании: Facebook, 3M, Eli Lilly, Twitter, Visa, AMD, Microsoft, Alphabet, Coca-Cola и др. Из статистики будут опубликованы данные по ВВП в США и ЕС, а также решение по ключевой ставке ЕЦБ. Также будут важны данные по новым случаям заражения COVID-19 в мире.