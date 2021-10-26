По итогам вчерашних торгов индекс РТС показал рост 2,2%, акции Сбербанка оттолкнулись наверх от 20-дневной средней и выросли на 1,54%. Открывать "короткие" позиции на российским рынке в то время, когда цены на нефть растут, дело опасное. Появился также "попутный ветер" и для мировых акций.

Все больше ученых заявляют, что вариант мутации "Дельта" коронавируса COVID-19 может быть последним значимым изменением. Следовательно, существующие вакцины от коронавируса и протоколы лечения будут еще долго сохранять актуальность. Также рынками были позитивно восприняты новости о том, что китайский застройщик Evergrande совершил выплату по облигациям, а китайское правительство заявило, что не допустит замедления экономики КНР. Последнее важно, потому что аналитики Goldman Sachs выпустили на днях прогноз, что в 2022 году рост экономики Поднебесной замедлится до 5,2%.

Каршеринговая компания "Делимобиль" подала заявку на листинг своих американских депозитарных акций на Мосбирже и уже получила одобрение. В данный момент это лидер столичного рынка с долей 44%. Компания установила ориентир цены размещения в рамках акций (IPO) на NYSE в диапазоне 10-12 долларов за акцию. Я сам не покупаю акции при первичном размещении, потому что перед ним эмитент и организаторы устраивают "разогрев" и бомбардирует инвесторов только позитивными новостями. Лучше дождаться, когда ажиотаж спадет, но объективно говоря "Делимобиль" это первая ласточка каршеринга на фондовой бирже в РФ. Бизнес растет, и внимание инвесторов к этому размещению будет большим. Бесплатных парковок в крупных городах становится все меньше, автомобили в автосалонах все дороже — поэтому бизнес будет расти.

В США индекс Nasdaq Composite вырос на 0,9%, на фоне ожидания выхода хорошей отчетности от технологических акций. "Консервативный демократ" в Сенате США Джо Манчин заявил о том, что на этой неделе может быть заключено соглашение с администрацией президента и будет принят инфраструктурный план стоимостью 550 миллиардов долларов. Президент США Джо Байден вчера также сказал, что на этой неделе план может быть принят.

Жду "слабопозитивное открытие". С технической точки зрения, индекс РТС вышел из бокового диапазона, в котором прибыль получали "зайчики-побегайчики", наверх еще 1 сентября и сейчас прибыль получают "быки". Ближайшая поддержка по индексу РТС находится на уровне 1865 пунктов, сопротивление на уровне 1947 пунктов.