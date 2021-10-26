Высокая доходность продолжает укреплять рубль
Рубль продолжил свое укрепление после решения ЦБ РФ 22 октября повысить ключевую ставку на 75 базисных пункта до 7,5%. Текущие доходности облигаций уже являются привлекательными в долгосрочной перспективе. Поэтому на рынке справедливо ждут притока капитала нерезидентов, который также будет способствовать укреплению российской валюты.
Параллельно можно говорить о поддержке налогового периода. В условиях высоких цен на нефть, уголь, газ и металлы приток валютных средств позволяет преодолевать сопротивление бюджетного правила.
На Forex доллар усиливал свои позиции. DXY повышался на 0,2% и торговался выше 93,80 п. Однако достижения американца в большей степени были сосредоточены в парах с евро и иеной.
Валюты сырьевой направленности, напротив, укрепляли свои позиции. NZD и AUD отыгрывали у американского визави 0,2% и 0,3% соответственно. Турецкая лира потеряла около 2% против доллара и достигла очередного исторического минимума около 10,0 за доллар. Президент Турции отдал распоряжение о высылке послов США и еще девяти западных стран, обвинив дипломатов во вмешательстве во внутренние дела страны. Позже посольства сделали заявления о приверженности дипломатическим правилам и отсутствии намерений вмешиваться во внутреннюю политику Турции, но лире это особо не помогло.
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