МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Ситуация на рынке нефти пока остается без изменений: январский фьючерс на Brent удерживается около 85 долларов за баррель, поддерживаемый ожиданиями высокого спроса на энергоносители при ограниченном предложении.

Новостной фон довольно бедный, от представителей стран ОПЕК+, кроме России, пока никаких комментариев в преддверии заседания 4 ноября не поступало. Со стороны России предлагается оставить квоты неизменными.

Сегодня в фокусе данные по запасам от Американского института нефти, завтра — от Минэнерго США. Особых изменений в динамике нефтяных котировок не ожидаем, полагая, что сегодня Brent будет оставаться в районе 85 долларов за баррель.