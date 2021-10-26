Ждем удержания нефти Brent около 85 долларов за баррель
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Ситуация на рынке нефти пока остается без изменений: январский фьючерс на Brent удерживается около 85 долларов за баррель, поддерживаемый ожиданиями высокого спроса на энергоносители при ограниченном предложении.
Новостной фон довольно бедный, от представителей стран ОПЕК+, кроме России, пока никаких комментариев в преддверии заседания 4 ноября не поступало. Со стороны России предлагается оставить квоты неизменными.
Сегодня в фокусе данные по запасам от Американского института нефти, завтра — от Минэнерго США. Особых изменений в динамике нефтяных котировок не ожидаем, полагая, что сегодня Brent будет оставаться в районе 85 долларов за баррель.
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