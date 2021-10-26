МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть стабильны после попыток роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились повышением трех основных индексов на 0,2-0,9% во главе с высокотехнологичным сектором. Новых рекордов, однако, достигли циклический Dow Jones Industrial Average и индикатор "широкого рынка" S&P 500. Особенно сильным повышением отличились бумаги Tesla, которая подскочила на 13% после сообщений о намерении Hertz приобрести 100 тыс электромобилей компании. В целом на рынке сохранялись оптимистичные настроения, несмотря на страхи инфляции.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,2%. Инвесторы, судя по всему, остались довольны опубликованной накануне после завершения основных торгов отчетностью Facebook, прибыль которой за 9 месяцев увеличилась в 1,6 раза. Кроме того, Facebook намерен продолжать выкуп своих акций. Microsoft, Twitter и Alphabet отчитаются во вторник.

Торги в Европе накануне завершились без изменений индекса Euro Stoxx 50, который по ходу дня пытался расти. В течение сегодняшней сессии инвесторы, вероятно, будут реагировать главным образом на внешние факторы.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 подскочил на 1,8%. Австралийский S&P/ASX вырос менее чем на 0,1%. Китайские индексы преимущественно снижаются в пределах 0,5%, находясь под давлением застройщиков. Власти КНР заявили о возможном введении нового налога на недвижимость в некоторых частях страны, что усугубляет опасения в секторе.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются менее чем на 0,5% после незначительных изменений накануне. Котировки в понедельник достигли максимумов с 2014 года, после чего отступили от района сопротивлений 87 и 86 долларов соответственно. Ближайшие поддержки для цен расположены у 85 и 82,50 долларов — закрепление ниже может предвещать ускорение нисходящего движения. С фундаментальной точки зрения краткосрочным риском для покупателей выступают возможные позитивные новости с ядерных переговоров Ирана с западными странами. Если сторонам удастся прийти к соглашению, экспорт нефти из Исламской республики вырастет.

События дня

• индекс потребительского доверия США в октябре (17.00 мск)

• продажи домов на первичном рынке США в сентябре (17.00 мск)

• финансовые результаты X5 Retail Group за 3-й квартал 2021 года

• квартальные результаты Microsoft, Alphabet, Eli Lilly, Texas Instruments, General Electric, 3M, Twitter, Xerox, Visa

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне уверенно выросли, при этом рублевый индикатор отскочил от ключевой краткосрочной поддержки в виде средней полосы Боллинджера дневного графика 4205 пунктов, а долларовый благодаря силе рубля обновил очередной максимум с 2011 года, поднявшись до 1919 пунктов. Рынок продолжает смотреть наверх и обладает потенциалом краткосрочного повышения. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 4190-4310 пунктов.

Рубль накануне укрепился почти на 1% против доллара и евро, а на утренних торгах продолжает обновлять многомесячные максимумы. Пара доллар/рубль находится у 69,50 руб с ближайшей поддержкой у 69 руб. Пара евро/рубль стремится к поддержке 80,50 рублей.

В начале основной сессии российские фондовые индексы могут пытаться продолжить повышение благодаря высоким ценам на нефть и сохранению оптимизма на большинстве зарубежных площадок. Коррекционные настроения в ценах на "черное золото", однако, могут подпортить бычий тренд в течение дня. Цены на традиционное золото, тем временем, закрепились чуть выше 1800 долларов за унцию, а Полиметалл отчитался о сокращении производства в 3-м квартале на 8% г/г, обеспеченного в том числе высокой базой сравнения 2020 года. Выручка Полиметалла в 3-м квартале упала на 7% г/г в связи с динамикой цен на золото и серебро, при этом компания подтвердила производственный план на текущий год в объеме 1500 тысяч унций золотого эквивалента — краткосрочно скорее нейтрально для акций.