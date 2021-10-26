Фьючерсы на основные индексы США указывали на обновление рекордов. Dow Jones может показать рост на 0,35% в начале торгов, а индекс NASDAQ до 0,65%. Основное внимание инвесторов будет сосредоточено на отчётах компаний. После завершения регулярной сессии отчитаются Microsoft и Alphabet.

Акции Facebook дорожали почти на 2%. Компания отчиталась лучше ожиданий по прибыли, хотя и не дотянула до прогнозов по выручке.

General Electric отчиталась о прибыли $0,57 на акцию, или на $0,14 выше прогноза. Однако наиболее позитивно то, что свободный денежный поток оказался выше ожиданий.Бумаги компании по доставке United Parcel Service дорожали на 5%. Компания продолжает получать выгоду от бурного развития онлайн торговли в условиях рисков пандемии.

Производитель специализированного стекла и прочих материалов Corning отчитался хуже ожиданий из-за проблем с производством у автомобилестроителей.

Производитель игрушек Hasbro отчитался лучше ожиданий по прибыли. Однако компания предупреждает о проблемах с поставками, которые могут отразиться на продажах в IV квартале.

Текущая неделя насыщена корпоративными отчётами, поэтому реакция на статистику может быть слабой. До конца дня выйдут данные по ценам на недвижимость, будет опубликован индекс потребительского доверия от Conference Board, выйдут данные по продажам новых домов и отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктам.