Европейский фондовый рынок во вторник вырос до наиболее высокого уровня за более чем два месяца, на фоне сильных квартальных результатов UBS, Reckitt Benckiser и других компаний, который укрепили оптимизм в отношении сезона отчётности за третий квартал. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов вырос на 0,8%, британский индикатор FTSE 100 увеличился на 0,8%, французский CAC 40 прибавил 0,9%, немецкий DAX продемонстрировал рост на 1,1%. На текущий момент отчеты компаний ключевой фактор изменения цен на отдельные акции в Европе.

Основные фондовые индексы США также прибавляли. Индекс S&P 500 увеличился на 0,18%. Nasdaq Composite вырос на 0,06%, Dow Jones Industrial Average прибавил 0,04%. Индекс S&P 500 и индекс Dow Jones Industrial Average достигли рекордов во вторник после того, как сильные финансовые результаты и оптимистичные потребительские данные дали инвесторам свежую дозу экономического оптимизма.

Инвесторы были воодушевлены высокими доходами крупных банков, потребительских компаний и производителей. Опасения по поводу рынка труда и инфляции несколько уступили место оптимизму по поводу восстановления экономики. UPS прибавил 7 % после того, как компания по доставке сообщила, что продолжает зарабатывать деньги несмотря на то, что отправляет меньше посылок.

Некоторые отчеты разочаровали инвесторов. Facebook, которая была одной из первых крупных технологических компаний, сообщивших о доходах за третий квартал, заявила поздно вечером в понедельник, что изменения в правилах конфиденциальности Apple повлияли на рост продаж. Акции упали на 3,9 %, оказав некоторое давление на S&P 500 и Nasdaq. Акции Lockheed Martin упали на 12% после того, как аэрокосмическая компания сообщила о снижении прибыли.

Уже после закрытия основной торговой сессии бумаги Microsoft выросли на 1%. Компания опубликовала сильный отчет: компания сообщила о выручке в размере $45,32 млрд, в то время как аналитики ожидали $43,97 млрд.

Также в ходе вечерней сессии более чем на 1% выросли акции AMD. По итогам квартала компания заработала $0,73 на акцию при выручке в размере $4,31 млрд. Аналитики ожидали $0,67 на акцию и $4,12 млрд выручки.

Примерно 30% компаний индекса S&P 500 уже успели отчитаться о доходах. Из компаний, опубликовавших ежеквартальные обновления, 82 % превысили ожидания по прибыли, в то время как 80 % превысили оценки доходов. Сильные результаты стали ключом к продвижению основных средних показателей к новым максимумам.

В среду продолжается напряженная неделя сезона отчетности, а такие компании как Coca-Cola, McDonald's, Bristol-Myers, Boeing, General Motors и Harley-Davidson отчитаются до открытия рынка в среду. Ford, eBay предоставят ежеквартальные отчеты после закрытия рынка.

Что касается экономики, то в среду будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования в США. В среду Германия опубликует индекс потребительского климата от GFK. Эта неделя крайне насыщена информацией.