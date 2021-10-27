МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Ключевые европейские и американские индексы завершали сессию в плюсе. Фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,5%. Однако этого не хватило для роста нашего рынка. Российские индексы во вторник выглядели слабо. Обороты торгов остаются около 100 миллиардов рублей.

Вероятно, на текущих рекордных уровнях появляется все больше тех, кто желает зафиксировать прибыль, не видя существенного потенциала роста. Тем более, вчера продажи наблюдались во всех секторах, даже в тех, которые имели внешние драйверы роста.

На повестке сейчас два главных фактора, сдерживающих подъем индекса МосБиржи. Первый связан с ростом безрисковых рублевых ставок. Рост доходностей гособлигаций смещает баланс привлекательности в сторону бондов, что требует переоценки акций вниз как актива с более высокими рисками.

Второй момент связан с укреплением рубля. Высокие реальные процентные ставки в условиях благоприятной конъюнктуры на рынке commodities приводят к уверенному росту национальной валюты. А это в свою очередь давит на будущие финансовые результаты экспортеров, на акции которых приходится 60% в структуре индекса МосБиржи.

При сохранении текущих цен на нефть, которые пока не подают признаков к развороту, пара USD/RUB может продолжить укрепление. На мой взгляд, несмотря на перепроданность, курс способен опуститься и к диапазону 68-68,6.

Безоткатное снижение продолжается на рынке рублевых облигаций. Индекс ОФЗ (RGBI) активно падает на фоне переоценки участниками рынка уровня форвардных процентных ставок. Банк России занимает жесткую позицию в ответ на рост инфляционных ожиданий, а значит остаются высокие риски подъема ключевой ставки на декабрьском заседании регулятора. Например, это может быть увеличение еще на 50 б.п. до 8%. В этом плане крайне важно следить за еженедельной статистикой по индексу потребительских цен, которая выходит по средам.

Распродажа идет и в индексе корпоративных облигаций (RUCBICP). За последние 12 недель он рос лишь один раз. Последние семь сессий подряд наблюдается падение с ускорением темпов снижения. До минимумов паники начала 2020 года осталось опуститься лишь на 0,2%. В ближайшее время жду торможения этой тенденции.

По индексу МосБиржи пока складывается нейтральная картина. Котировки консолидируются в районе 4200-4290 п. В случае закрытия дня ниже этого диапазона далее цели могут сместиться к 4140 и, возможно, к 4080 п. А пока рынок остается в рамках продолжительного восходящего тренда. Локальные откаты расцениваются в качестве стандартных коррекций, являющихся неотъемлемой частью растущей тенденции.

В фокусе

∙ АЛРОСА (+2%). Во вторник бумаги были в лидерах роста среди наиболее ликвидных акций. Однако этот рост укладывается в формат боковой консолидации, которая наблюдается после недавнего дивидендного гэпа. Ценовая конъюнктура на рынке алмазов остается благоприятной. Можем увидеть высокий спрос на продукцию до конца года, а значит причин для глубокой просадки недостаточно. Наоборот, фактор высоких ожидаемых дивидендов способен оказать поддержку.

∙ Магнит (+1,6%). В последнее время акции выглядят существенно лучше рынка и сектора. Они показывают опережающую динамику как к Ленте, так и к X5. Накануне были обновлены максимумы с 2018 г. Среднесрочные технические ориентиры могут быть в районе 6800-6900 рублей. Однако в текущей ситуации другие представители продуктового ритейла локально уже выглядят более привлекательными, учитывая накопленное отставание.

∙ Роснефть (-0,65%). Вчера акции успели обновить исторические максимумы, сходив к 665 рублям. Впервые с 2011 года капитализация поднималась выше $100 млрд. К концу дня бумаги скорректировались вниз. Среднесрочный взгляд по бумагам остается положительным за счет высоких цен на нефть, ожиданий снижения долга, роста добычи и дивидендов, перспектив реализации проекта Восток Ойл. Ближайшие ориентиры наверху расположены около 690-700 руб. Сильная зона поддержки: 590-610 рублей.

∙ X5 Group (-1,1). Компания опубликовала квартальные результаты. Финансовые показатели превзошли консенсус-прогноз. Темпы роста выручки ускорились относительно II квартала, что позитивно отразилось на валовой прибыли. Рост чистой прибыли почти в 1,5 раза обусловлен низкой базой III квартала 2020 г. из-за влияния негативных курсовых переоценок. Подтверждение прогноза по дивидендам и неплохой отчет — все это может оказать умеренно позитивное влияние на динамику.

Сегодня X5 Group проведет День инвестора. Участникам рынка могут быть интересны планы по развитию жестких дискаунтеров, а также взгляд менеджмента на цифровой сегмент, который практически не растет в последние кварталы.

∙ Полиметалл (-4%). Бумаги корректировались вниз на протяжении всей сессии. Оной лишь нейтральной динамикой цен на золото это не объяснить. Прошли крупные продажи. Компания опубликовала операционные результаты за III квартал. Производство снизилось на 8% г/г до 437 тыс. унций золотого эквивалента, вернувшись к нормализованному уровню после рекордных показателей 2020 г. Общее производство за первые 9 мес. уменьшилось на 4% на фоне планового снижения содержаний на Кызыле, Светлом и Воронцовском.

Снижение производства может оказывать давление, однако оно является ожидаемым. Позитивный момент для компании — запуск Нежданинского месторождения. Это четвертый по величине запасов актив в России с потенциалом производства на полной загрузке в районе 180 тыс. унций в год. Его вклад в результаты компании постепенно начнет ощущаться в IV квартале. Прогноз производства в 2021 году — 1500 тысяч унций, но уже в 2022 году прогнозируется увеличение до 1600 тысяч унций, а в 2023 году — до 1700. Бумаги Полиметалла — одни из наиболее интересных среди российских золотодобытчиков.

∙ Сегодня ожидается большое количество корпоративных отчетов. Финансовые результаты за III квартал представят НОВАТЭК, ВТБ, Яндекс и Fix Price.

∙ Отчет по РСБУ опубликует Интер РАО.

∙ РУСАЛ и En+ сегодня отчитаются об операционных результатах за III квартал 2021 года.

∙ В США также продолжится сезон корпоративных отчетов. Финансовые результаты в пятницу представят Coca-Cola, McDonalds, Boeing, General Motors, Ford, Bristol-Myers Squibb.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра умеренно негативный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии во вторник немного откатились. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 без изменений, нефть Brent в минусе на 0,3% и находится около уровня 86,1 долларов.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет ниже уровня закрытия вторника.