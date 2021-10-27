Цены на нефть торгуются вблизи 7-летних максимумов на фоне сохранения сильного спроса. В публичном пространстве все больше звучат прогнозы о $100 за баррель и теперь уже нельзя сказать, что они выглядят слишком абстрактными и маловероятными.

Инвестбанк Goldman Sachs, автор самых амбициозных и, как ни странно, самых точных прогнозов в 2021 г., в понедельник допустил повышение своей оценки $90 за баррель Brent до конца года. Специалисты банка обосновывают это дополнительным спросом со стороны электрогенерации, где потребители стараются заменить дорогой газ на более дешевые мазут и дизельное топливо.

Средние цены на нефть Brent в 2021 г. уже составили $69,4 за баррель и к концу года могут превысить $70. Контракты на WTI в 2021 г. в среднем торговались на уровне $66,5 за баррель. При таких ценах будет логично ожидать от нефтяников высокой прибыли и щедрых дивидендов.

Однако со сланцевыми производителями в США не все так просто. Многие производители после нервного 2020 г. хеджировали значимую долю своих поставок через продажу дальних фьючерсов еще в начале года, из-за чего существенная часть прибыли от высоких цен пройдет мимо них.

По оценке Криса Дункана, специалиста по акциям в Brandes Investment Partner, около 50% объемов производства сланцевиков в III квартале были хеджированы. Компания Enverus ожидает совокупные убытки сектора от хеджирования в III квартале на уровне $6 млрд в добавок к $10,5 млрд, потерянным в I полугодии 2021 г. В отчетах нефтяных компаний за III квартал объем убытков от хеджа может быть в фокусе внимания.

На текущий момент ценовая структура фьючерсов такова, что цены поставок в 2022 г. ощутимо ниже, чем цены на спот-рынке. Премия ближнего контракта на Brent к фьючерсам с поставкой через 12 месяцев достигла максимального уровня с 2013 г. При этом вся кривая на горизонте 12 месяцев находится выше $78 за баррель Brent и $73 за баррель WTI. Будет интересно проследить, воспользуются ли сланцевики возможностью зафиксировать эти цены или сделают ставку на дальнейший рост.

Вчера поздно вечером предварительные данные по запасам нефти опубликовал API. По оценке института, запасы нефти, бензина и дистиллятов выросли на 2,3 млн, 0,5 млн и 1 млн баррелей соответственно. Рост запасов является негативным фактором, который отражается в снижении котировок сегодня с утра.

Фьючерсы на Brent в начале дня теряют 0,75% к уровням закрытия торгов во вторник. В 17:30 по МСК официальную статистику по запасам представит EIA. При подтверждении роста запасов котировки нефти могут углубить коррекцию, в том числе до $84 за баррель.