Обстановка остается неблагоприятной для размещения новых ОФЗ, вынуждая Минфин вновь прибегнуть к защитной тактике — выставить на аукцион 10 млрд руб. серии ОФЗ-ИН 52004 (мар.32).

Более того, мы не исключаем, что выбор этой опции будет преобладать и в ближайшие недели. Учитывая растущую инверсию кривой ОФЗ-ПД, Минфин вряд ли заинтересован в размещении серии 25085 (сен.25), при этом на более длинные из доступных бумаг — начиная с серии 26237 (мар.29) — вряд ли найдутся покупатели без значимой премии по доходности.

Что касается сегодняшнего аукциона в выпуске 52004, мы рассчитываем увидеть цену отсечения в интервале 94.57-94.83% от номинала, на уровне прошлых размещений бумаги в октябре текущего года.