МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, мы испытали быстрое снижение вслед за глобальными площадками и нефтью. Мировые фондовые индикаторы поначалу находились под давлением, но вскоре перешли к устойчивому восстановлению, однако после старта российской сессии резко снизились. Нефтяные цены с начала дня демонстрируют нисходящую динамику.

Негативом выступила новость о том, что еще один китайский девелопер пропустил платеж по долговым обязательствам, что через 30 дней угрожает дефолтом. Это свидетельствует о системности проблем в строительной отрасли Китая, угрожая его экономическому благополучию.

Кроме того, на фоне высокой инфляции инвесторы теряют уверенность в том, что ФРС на ближайшем заседании в следующую среду объявит о сокращении монетарных стимулов не более, чем на $15 млрд в месяц. Этот объем был ранее обозначен регулятором и устраивал рыки, поэтому более быстрые темпы ужесточения денежно-кредитных условий могут вызвать массированные распродажи рисковых активов.

Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на установленном в понедельник трехнедельном минимуме 4184 п., у индекса РТС на двухнедельном минимуме 1865 п. Учитывая нашу относительную слабость, дальнейшее снижение мировых рынков приведет к быстрому пробою этих уровней.

Валютный рынок

Поначалу рубль пытался укрепляться благодаря восстановлению мировых рынков. Однако после старта основных торгов российская валюта устремилась вниз, реагируя на резкое ухудшение внешнего фона.

Многие развивающиеся валюты поначалу умеренно укреплялись благодаря снижению доллара. Однако после открытия европейской сессии он быстро восстановился, вызвав просадку в секторе, большинство представителей опустилось в минус.

Российский долговой рынок пытается нащупать дно. На старте сессии индекс гособлигаций RGBI совершил рывок вверх, однако быстро сдал позиции, в очередной раз обновив полуторалетний минимум. Правда, пока индикатор не спешит ускорять снижение.

Рубль быстро растерял позитивный настрой, столь же стремительно ослабевая, как вчера укреплялся. Эта относительная слабость увеличивает вероятность, что при дальнейшем ухудшении внешнего фона доллар проверит на прочность область сопротивления 70,47-70,54 руб., которая ранее выступала важной поддержкой.