В лидерах роста к середине сессии были акции Полюса (+2,56%), котировки банка "Санкт-Петербург" (+2,55%) и бумаги Яндекса (+0,97%). В лидерах снижения пребывали акции РУСАЛа (-3,57%) и котировки En+ Group (-3,13%).

РУСАЛ представил слабые операционные результаты за 3-й квартал, свидетельствовавшие о сокращении продаж алюминия на 9% г/г в связи с логистическими проблемами, которые, впрочем, должны быть урегулированы в конце года. Кроме того, цены на алюминий в среду коррекционно снижались более чем на 5%.

Акции золотодобытчиков вновь предпринимали попытки роста, несмотря на положение золота ниже психологически важной отметки 1800 долл/унц. Ближайшие сопротивления для драгоценного металла расположены у 1805 долл, 1815 долл и 1830 долл, а важная поддержка находится у 1775 долл.

Яндекс в среду представил финансовые результаты за 3-й квартал 2021 года, превысившие консенсус. Так, выручка компании выросла на 56,5% г/г до 91,3 млрд руб. (прогноз +49,2% г/г до 87,04 млрд руб.). Скорректированная чистая прибыль снизилась на 82% г/г до 1,34 млрд руб. Прогноз по росту выручки в этом году был повышен с 330-340 млрд руб. до 340-350 млрд руб. Компания также продолжила выкуп акций в рамках обеспечения долгосрочной программы мотивации (581 тыс акций стоимостью 46 млн долларов).

С технической точки зрения акции Яндекс в среду пытаются восстановить позиции, но в целом чувствуют себя слабо, что подтверждает усиление нисходящего тренда по ADX дневного графика. Котировки при преодолении поддержки 5220 руб. рискуют развить снижение и вернуться к летним минимумам — в район 4900-5100 руб. Технические перспективы бумаг улучшатся при их закреплении выше 5525 руб. (средняя полоса Боллиджера дневного графика) — в этом случае вероятен отскок в район 5800 руб. с возможной сменой в том числе среднесрочного тренда.