Европейские инвесторы проявляют осторожность перед заседанием ЕЦБ
Ситуация на европейских площадках развивалась по негативному сценарию. Наиболее сильные потери принесли бумаги добывающего сектора на фоне падения цен на металлы. С одной стороны, рынок обеспокоен действиями властей Китая по снижению цен на ресурсы, а, с другой, серия технических дефолтов строительных компаний КНР говорит о существенном спаде в отрасли.
В четверг состоится заседание ЕЦБ, от которого ждут заявления по поводу количественной программы. Инфляция в еврозоне продолжает ускоряться и европейский регулятор не может оставить без внимания данный факт.
Корпоративные отчёты также оставляют некоторые вопросы. Бумаги Deutsche Bank теряли почти 5%, хотя банк отчитался лучше ожиданий по прибыли, но при снижении выручки. Производитель спортивной одежды и обуви Puma отчитался лучше ожиданий, но также предупредил о негативном влиянии проблем с логистикой в странах производителях изделий.
Индекс потребительского климата Германии на ноябрь улучшился до 0,9 п. с 0,4 п. в октябре, хотя ожидалось отрицательное значение —0,5 п. Во Франции индекс потребительского доверия снизился до 99,0 п. в октябре с 101,0 п. в сентябре.
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