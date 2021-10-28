МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 29 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (сентябрь) 1,14 1,14
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (октябрь) 0,1% 0,3%
2:30 JPY Япония — ИПЦ Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (октябрь) -0,2%  
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (сентябрь) -3,6% -3,2%
3:30 AUD Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (кв/кв) (3кв2021) 0,7%  
3:30 AUD Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (3кв2021) 2,2%  
3:30 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (сентябрь) 0,6% 0,6%
3:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (сентябрь) -1,7% 0,2%
8:30 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (сентябрь) 1% 0,3%
8:30 EUR Франция — ВВП (кв/кв) (3кв2021) 1,1% 2,1%
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) -0,2%  
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) -0,2%  
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (октябрь) 10% 9,3%
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (октябрь) 0,1% 0,4%
10:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (сентябрь) 1,1% 1,5%
10:00 EUR Испания — ВВП (кв/кв) (3кв2021) 1,1% 2,7%
11:00 EUR Германия — ВВП (г/г) (3кв2021) 9,8% 2,4%
11:00 EUR Германия — ВВП (кв/кв) (3кв2021) 1,6% 2,2%
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь) -0,2% 0,4%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,5%  
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь) 3,4% 3,7%
12:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) 2,2%  
12:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) 14,3%  
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (сентябрь) 3,6% 3,7%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (сентябрь) 0,3% 0,2%
15:30 USD США — Индекс стоимости рабочей силы (кв/кв) (3кв2021) 0,7% 0,9%
15:30 USD Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (сентябрь) 4,3  
15:30 USD Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (сентябрь) 0,4%  
15:30 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (сентябрь) 0,8% 0,5%
15:30 CAD Канада — ВВП (м/м) (август) -0,1% 0,7%
15:30 CAD Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (сентябрь) -2,4%  
16:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) 3,9%  
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (октябрь) 64,7 63,5
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (октябрь) 67,2  
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (октябрь) 71,4 71,4
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 445  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 543  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 1,6 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 429,6 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 193,3 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -3,1 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 67,6 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -76,1 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -102,7 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 22,2 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -12,1 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) (сентябрь) 5,3% 3,8% (прогноз)
19:00 RUB Уровень безработицы (сентябрь) 4,4% 4,5% (прогноз)
  RUB Московская Биржа — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021 и телеконференция менеджмента    
  RUB Мосэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 3кв/9м2021    
  RUB Россети — финансовая отчетность по РСБУ за 3кв/9м2021    
  RUB ТГК-1 — операционные результаты и финансовая отчетность по РСБУ за 3кв/9м2021    
  RUB ВТБ — закрытие реестра для ВОСА (22.11.21, в заочной форме, изменения в уставе и др. вопросы)    
  RUB Petropavlovsk Plc — День инвестора    
  RUB СИБУР Холдинг — СД (о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам 9м2021) 0 — див-д 2020  
  RUB Ростелеком — СД (согласование взаимосвязанных сделок с заинтересованностью)    