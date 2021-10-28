События в сфере макроэкономики и бизнеса 29 октября
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 29 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (сентябрь)
|1,14
|1,14
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (октябрь)
|0,1%
|0,3%
|2:30
|JPY
|Япония — ИПЦ Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (октябрь)
|-0,2%
|2:50
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (сентябрь)
|-3,6%
|-3,2%
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (кв/кв) (3кв2021)
|0,7%
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (3кв2021)
|2,2%
|3:30
|AUD
|Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (сентябрь)
|0,6%
|0,6%
|3:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (сентябрь)
|-1,7%
|0,2%
|8:30
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (сентябрь)
|1%
|0,3%
|8:30
|EUR
|Франция — ВВП (кв/кв) (3кв2021)
|1,1%
|2,1%
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|-0,2%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|-0,2%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (октябрь)
|10%
|9,3%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (октябрь)
|0,1%
|0,4%
|10:00
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (сентябрь)
|1,1%
|1,5%
|10:00
|EUR
|Испания — ВВП (кв/кв) (3кв2021)
|1,1%
|2,7%
|11:00
|EUR
|Германия — ВВП (г/г) (3кв2021)
|9,8%
|2,4%
|11:00
|EUR
|Германия — ВВП (кв/кв) (3кв2021)
|1,6%
|2,2%
|12:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь)
|-0,2%
|0,4%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,5%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь)
|3,4%
|3,7%
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв)
|2,2%
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г)
|14,3%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (сентябрь)
|3,6%
|3,7%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (сентябрь)
|0,3%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Индекс стоимости рабочей силы (кв/кв) (3кв2021)
|0,7%
|0,9%
|15:30
|USD
|Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (сентябрь)
|4,3
|15:30
|USD
|Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (сентябрь)
|0,4%
|15:30
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (сентябрь)
|0,8%
|0,5%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (м/м) (август)
|-0,1%
|0,7%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (сентябрь)
|-2,4%
|16:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г)
|3,9%
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (октябрь)
|64,7
|63,5
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (октябрь)
|67,2
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (октябрь)
|71,4
|71,4
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|445
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|543
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|1,6 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|429,6 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|193,3 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-3,1 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|67,6 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-76,1 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-102,7 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|22,2 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-12,1 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г) (сентябрь)
|5,3%
|3,8% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Уровень безработицы (сентябрь)
|4,4%
|4,5% (прогноз)
|RUB
|Московская Биржа — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Мосэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 3кв/9м2021
|RUB
|Россети — финансовая отчетность по РСБУ за 3кв/9м2021
|RUB
|ТГК-1 — операционные результаты и финансовая отчетность по РСБУ за 3кв/9м2021
|RUB
|ВТБ — закрытие реестра для ВОСА (22.11.21, в заочной форме, изменения в уставе и др. вопросы)
|RUB
|Petropavlovsk Plc — День инвестора
|RUB
|СИБУР Холдинг — СД (о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам 9м2021)
|0 — див-д 2020
|RUB
|Ростелеком — СД (согласование взаимосвязанных сделок с заинтересованностью)
https://1prime.ru/experts/20211028/835066448.html