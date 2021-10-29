МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 1 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 AUD Австралия — Индекс производственной активности AIG (октябрь) 51,2  
3:30 AUD Австралия — Жилищные кредиты (м/м) -6,6%  
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (октябрь) 50 50
6:45 JPY Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB) 0,049%  
10:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (сентябрь) 1,1% 0,5%
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь) 57,7  
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь) 60,7 59,2
18:00 USD США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (октябрь) 50,2  
18:00 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (октябрь) 61,1 60,4
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (октябрь) 49,8  
15:00 RUB ЦБ РФ — Публикация доклада о денежно-кредитной политике    
  RUB Аэрофлот — финансовая отчетность по РСБУ за 3кв/9м2021    
  RUB Энел Россия — финансовая отчетность по РСБУ за 3кв/9м2021    
  RUB Мосэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 3кв/9м2021    
  RUB Детский мир — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021    
  RUB ГК Мать и дитя — операционные результаты за 3кв2021    
  RUB Т Плюс — СД (о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам 9м2021)    
  RUB Банк Санкт-Петербург — закрытие реестра для ВОСА (22.12.21, в заочной форме, досрочные перевыборы членов Наблюдательного совета банка)    
  RUB НЛМК — закрытие реестра для ВОСА (26.11.21, в заочной форме, див-ды 3кв2021, реестр для выплаты — 09.12.2021) 3,21 (1кв2020) + 4,75 (2кв2020) + 6,43 (3кв2020) + 7,25 (фин) — див-д 2020 7,71 (1кв2021) + 13,62 (2кв2021) + 13,33 (3кв2021, рекоменд. СД) — див-д 2021