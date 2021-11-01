Российский рынок акций всю прошлую неделю выглядел слабо, отставая от динамики западных площадок. Падение можно было бы оправдать ростом волатильности на сырьевых площадках, однако те же цены на нефть Brent за неделю потеряли за неделю лишь около 1%.

Одной из причин слабости нашего рынка выступает рост рублевых ставок, который делает облигации более конкурентными по сравнению с акциями. В целом с точки зрения дисконтирования будущих денежных потоков более высокие ставки обеспечивают снижение справедливых фундаментальных таргетов по акциям компаний. Кроме того, увеличение ставок — это рост стоимости обслуживания долговой нагрузки. Все это в совокупности обеспечивает давление на российские индексы.

По индексу МосБиржи ближайшая область поддержки сместилась в район 4060-4080 п. Спуск к этим отметкам вполне возможен при сценарии слабости сырьевых площадок. Что касается ключевой трендовой границы, то сегодня она расположена около 3960 п. и выступает важнейшим рубежом поддержки.

При стабильном внешнем фоне период отставания нашего рынка от западных площадок может прекратиться уже на этой неделе. Ведь общая ситуация на сырьевых площадках остается благоприятной, несмотря на откат многих commodities с экстремально высоких максимумов этой осени. В частности, стоимость барреля Brent в рублях сейчас все еще находится на 22% выше среднего значения за последние 12 месяцев.

Текущая торговая неделя на российском рынке акций будет укороченной. В четверг торги проводиться не будут. А в пятницу активность участников на Мосбирже, скорее всего, будет пониженной, так как в стране нерабочий день.

Пятничный отскок пары USD/RUB к 71 пока не воспринимается в качестве разворота тенденции. Ближайшим препятствием по доллару выступает отметка 71,5. Рост курса — это фактор поддержки акций экспортеров. В начале недели чуть лучше рынка могут выглядеть бумаги нефтяников.

На рынке США тем временем инициатива по-прежнему на стороне покупателей. Несмотря на слабые отчеты некоторых бигтехов, индекс S&P 500 в пятницу вновь сумел переписать исторические максимумы — в 70 раз в этом году. Он впервые поднялся выше 4600 п. Следующие ориентиры наверху сместились к 4715-4720 п.

Рост американского рынка акций проходит в период сезона отчетов. Согласно данным FactSet, отчиталось уже 56% компаний из S&P 500. Из них 82% эмитентов отчитываются о превышении прогноза по прибыли (EPS) и 75% — по выручке. При этом в преддверии этого сезона отчетов аналитики не снижали свои прогнозы, как это часто бывает перед концом квартала.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в пятницу выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,25%, нефть Brent в минусе на 0,3% и находится около уровня $83,4.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет недалеко от уровня закрытия пятницы.